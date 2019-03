Formula 1 – Verstappen deluso dopo le qualifiche in Bahrain | “pessimo tutto il weekend

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Maxper il suo 5° posto nelledel Gp del: il pilota Red Bull descrive come ‘pessimo’ l’interoDietro la doppietta Ferrari-Mercedes, si piazza Max, apparso alquanto corrucciatol’esito delledel Gp del. Solo un 5° posto per il pilota olandese che, ai microfoni di Sky Sport, ha descritto come pessimo l’interodisputato fin qui dalla Red Bull: “non c’è stato nessun problema nel Q3. Il risultato ottenuto è forse il migliore possibile, dietro Ferrari e Mercedes, ma ci aspettavamo di essere più vicini. Il bilanciamento non è stato buono per tutte le, la macchina scivolava parecchio. È un po’ deludente…ilnon è stato grandioso per noi. Dobbiamo cercare di capire cosa è andato storto“.L'articolo1 – ...

