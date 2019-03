F1 | Risultato Qualifiche GP Bahrein 2019 | Charles Leclerc domina e si prende la pole!

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Bahrein 2019 : Risultato e classifica. Doppietta Ferrari - Leclerc-Vettel davanti ad Hamilton : Nelle Qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno, la pole è andata ad uno strepitoso Charles Leclerc che conquista la sua prima pole in F1 con la Ferrari precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Qualifiche palpitanti e grande reazione della Rossa dopo il GP d’Australia. Griglia di partenza F1, Qualifiche GP Bahrein 2019: risultato e classifica 1 16 C. Leclerc (B) ...

F1 - Sebastian Vettel : “In Bahrein incognita qualifiche”. Leclerc : “Voglio un bel Risultato” : Dopo essere rimasti ai piedi del podio a Melbourne, rispettivamente in quarta e quinta posizione, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sperano che la Ferrari possa riscattarsi nel secondo appuntamento stagionale, in programma nel prossimo fine settimana in Bahrein. I due piloti della Rossa hanno parlato a “La Gazzetta dello Sport“. Il pilota tedesco ha spiegato le difficoltà del circuito: “Il Bahrain come difficoltà è normale, ...

F1 - GP Australia 2019 : Risultato qualifiche. Lewis Hamilton e la Mercedes dominano - Ferrari lontanissima : Lewis Hamilton lascia tutti a bocca aperta e centra la pole position del Gran Premio di Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica ci ha abituato a queste imprese (dopotutto si parla della 84esima partenza al palo della sua carriera e la ottava a Melbourne, sempre davanti a tutti dal 2014 ad oggi) ma la sensazione di strapotere messa in mostra oggi dalla Mercedes è qualcosa che nessuno poteva ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Australia 2019 : Risultato e classifica. Hamilton e Bottas davanti a tutti - Vettel è 3° - Leclerc 5° : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

MotoGp – Test negativi - qualifiche positive! Dovizioso sorpreso del Risultato : “non mi aspettavo questa velocità” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Gp del Qatar: le parole del pilota della Ducati in conferenza stampa Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla ...

MotoGP - Risultato Qualifiche Losail 2019 : Maverick Vinales sbrana la pole position! 14° Valentino Rossi - Dovizioso in prima fila! : Le prime Qualifiche dell’anno nel Mondiale MotoGP 2019, quelle del Gran Premio del Qatar a Losail, forse non passeranno alla storia per la spettacolarità, ma per le sorprese che hanno regalato agli spettatori. Innanzitutto la pole position va a Maverick Vinales, la 18esima della sua carriera. Lo spagnolo spinge la sua Yamaha fino ad uno strepitoso 1:53.546 e rifila ben tredici posizioni di distacco al suo compagno di scuderia, Valentino ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Qatar 2019 : Risultato e classifica delle qualifiche. Vinales in pole - Dovizioso secondo - Valentino Rossi 14° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha ha piazzato il tempone e scatterà così al palo nella gara di domani appena davanti ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez: si preannuncia una gara particolarmente equilibrata e molto aperta per la vittoria. Grande delusione per Valentino Rossi che è soltanto 14esimo, il Dottore sarà chiamato a una grande rimonta in ...

