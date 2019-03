Aprile riporta la pioggia

retemeteoamatori

(Di sabato 30 marzo 2019) Ebbene si cari amici è ormai confermato il ritorno delle perturbazioni e delle piogge con. Chi dire era anche l’ora dopo 3-5mesi di siccità soprattutto al Nord(specie occidentale) e sul Tirreno con poca neve rimasta ormai sui rilievi e i fiumi in secca.Vediamo lo scenario meteo per la prossima settimana e di. Gia’ tra Lunedì e Martedì avremo un primo calo della pressione sulla penisola con occasionali rovesci sui rilievi tra Alpi ed Appennino.A seguire tra il 3-5come vediamo in grafica una profonda saccatura nord atlantica passando per l’europa occidentale e la Spagna interesserà anche l’Italia.Avremo quindi il ritorno di condizioni instabili soprattutto al Nord italia , tirreniche e isole maggiori esposte a venti forti, piogge, temporali e anche nevicate sui rilievi.Il tutto sarà garantito grazie all’alta ...

