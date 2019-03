Alaska | padre e figlio uccidono orso e i cuccioli in letargo | incastrati dalla telecamera

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Un episodio agghiacciante quello che si è verificato qualche giorno fa in Canada, precisamente in, dove due uomini hanno ucciso une tutti i suoiche, in quel momento, erano in. Tutto è stato immortalato dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza che hanno permesso di assistere alla terribile esecuzione, ma allo stesso tempo di identificare e, quindi, arrestare gli autori. Si tratta di une un, che erano impegnati in una battuta illegale di caccia a Esther Island. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, le immagini sono state diffuse poche ore fa tramite Youtube da un'associazione ambientalista del posto. Dal video si vede chiaramente che i due, dopo aver scovato la tana dell', hanno messo in atto una vera e propria carneficina.Orrore in: Andrew e Owen sterminano una famiglia di orsi, arrestati grazie alle ...

