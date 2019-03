2052 euro di biglietto aereo | il Viminale fa pagare il rimpatrio a chi fa lavorare

notizie.tiscali

(Di sabato 30 marzo 2019) Duemila e cinquantadue. Costerà più di un volo in business class per Los Angeles o per Sidney, cioè per andare dall'altra parte del mondo, il "" per rimpatriare una colf o un operaio ...

lumandre1 : RT @mediainaf: #ERC #grants: 2052 progetti in gara, 222 quelli finanziati, 14 verranno svolti in Italia. Uno è il suo. A Bianca Poggianti,… - mediainaf : #ERC #grants: 2052 progetti in gara, 222 quelli finanziati, 14 verranno svolti in Italia. Uno è il suo. A Bianca Po… -