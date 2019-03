Un bimbo su 10 con malattie croniche | più allergie e asma

Prato - in intimità con un 15enne : è del marito della donna il primo bimbo : Continuano le indagini della Procura di Prato relative al caso dell'infermiera 31enne che ha avuto un figlio da un ragazzino, a cui dava ripetizioni di inglese, all'epoca dei fatti 14enne. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato effettuato l'esame del Dna anche sul primo figlio della donna, ed è stato confermato che il primogenito, che oggi ha 11 anni, è figlio legittimo e che la donna lo ha avuto con l'attuale marito. ...

Mamma partorisce un bimbo - un mese dopo nascono altri due gemelli. Il caso rarissimo : la donna ha due uteri : La natura non ha limiti e a fine febbraio , quando ha messo al mondo il primo bambino, prematuro, Arifa non immaginava di essere ancora incinta. È corsa così in ospedale con forti dolori addominali. ...

Alexis Evans - il "bimbo d'oro" della scena soul in concerto al Biko : Milano, 28 marzo 2019 - E' il bimbo d'oro della scena soul e rhythm and blues europea. Alexis Evans , francese di Bordeaux, 25 anni, si esibirà al Biko per l'anniversario della serata "Boogaloo club". ...

Mercantile dirottato dai migranti - iniziato lo sbarco a Malta : i primi una mamma con un bimbo di pochi mesi : LAMPEDUSA - Risolto il caso del Mercantile El Hiblu 1 che da ieri mattina era nelle mani dei migranti che, dopo essere stati soccorsi in zona Sar libica, avevano dirottato la petroliera quando si ...

Bari - succo con sostanza caustica : migliora il bimbo di 5 anni. L'Asl verso richiesta di ritiro dal mercato del prodotto : Il piccolo è ricoverato al Giovanni XXIII con ustioni allo stomaco e all'esofago: una nuova gastroscopia chiarirà l'entità dei danni. L'ipotesi è che la sostanza caustica fosse già contenuta nella bottiglietta a causa a causa di un lavaggio sbagliato nella ditta

Salvini : "A 13 anni un bimbo deve giocare non lottare contro un dirottatore di autobus" : 'Gioca a pallone con altri bambini, i miei figli giocano e stanno con figli di altre nazionalità e non gliene frega nulla del documento che hanno in tasca, a 13 anni un bimbo deve giocare non lottare ...

Una mamma ha lanciato il passeggino contro il compagno. Con il bimbo dentro : Una coppia è indagata con l'accusa di maltrattamento di minori per quanto accaduto in pieno centro storico di Cremona. I due stavano litigando animatamente quando la donna in preda alla rabbia ha scagliato il passeggino contro il compagno, incurante della presenza del figlioletto che ha appena un anno. Il piccolo è stato sbalzato a terra e ha battuto la testa, riportando un trauma cranico. Immediato l'intervento di un'ambulanza e ...

Reggio Emilia - bimbo di 6 mesi morto dissanguato dopo circoncisione in casa : “Si cerca santone” : Un nuovo caso di neonato morto dopo la circoncisione in casa si è verificato a Reggio Emilia: il piccolo, di 6 mesi e di origine ghanese, è deceduto lo scorso novembre per dissanguamento, ma l'episodio è venuto a galla solo ora, dopo l'episodio di Scandiano. A praticare l'operazione sarebbe stato un santone che, iscritto nel registro degli indagati, si è reso irreperibile.Continua a leggere

