Serie A | Inter-Lazio in esclusiva su Sky in 4K HDR

Miriam Leone - giurata al Cannes International Series Festival : Insieme a un ricco parterre di talenti internazionali, l’attrice italiana Miriam Leone farà parte della giuria del Cannes International Series Festival (5 – 10 aprile), presieduta dal regista Baran Bo Odan. L’ex Miss Italia , infatti, siederà accanto all’attore, regista e autore Stephen Fry – che terrà anche una masterclass – a Emma Mackey, protagonista della serie cult Netflix Sex Education (e protagonista questa ...

"Inter Women in Serie A? Parliamo di calcio" - accuse di sessismo per il conduttore Criscitiello (video) : Nuovo caso di sessismo nel mondo del giornalismo sportivo? Il verdetto dei social è già stato emesso e ha bollato Michele Criscitiello, conduttore e direttore di Sportitalia, tra coloro che non si sottraggono a distinguere pubblicamente la qualità dello sport maschile da quella dello sport femminile. Si torna a parlare di calcio: l'occasione la offre Roberto Scarpini di Inter Channel, che sul finale di Monday Night di martedì 26 marzo ha ...

Serie A - si infiamma la lotta per la Champions ed Europa League. Su Sisal Matchpoint turno favorevole per Inter e Milan - non per le romane : Torna il campionato, che si infiamma per la lotta alla Champions ed Europa League. Proprio nella 29esima giornata si giocano sfide che mettono in palio punti pesanti per le contendenti all’Europa, a cominciare da Sampdoria-Milan, con i blucerchiati tornati in corsa per un piazzamento in Europa League e i rossoneri che hanno perso derby e terzo posto contro l’Inter. Gli esperti di Sisal Matchpoint pronosticano una gara equilibrata: la ...

La Serie A post Nazionali? Roma e Milan crollano. Juve - Napoli e Inter corrono : Si fa presto a dire Nazionale. Eh sì, perché quando la Serie A riparte, non sempre la sosta risulta salutare per i top club, quelli che "prestano" più calciatori alle loro rappresentative. Questione ...

Serie A - gli arbitri della 29giornata : Inter-Lazio a Mazzoleni - Roma-Napoli a Calvarese : Ritorna il campionato, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che però non ha visto nessun direttore di gara italiano impegnato. Tuttavia, la FIFA ha ufficializzato nei giorni scorsi gli ...

Quote Serie A : Napoli ed Inter favorite su Roma e Lazio : Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali per il campionato di Serie A, un argomento sempre molto Interessante è quello che riguarda le scommesse. Le Quote Better parlano chiaro, venerdì in campo il Chievo Verona (a 2,80) e il Cagliari (a 2,75). Sabato tre partite, l’Udinese (a 2,40) favorita nelle Quote Better sul Genoa (a 3,20); a Torino la capolista Juventus (a 1,27) dovrà vedersela con l’Empoli (a 13,00); il colpo ...

Serie A : Inter - Maurito Icardi in campo contro la Lazio? I bookie ci credono : Il processo di ritorno in squadra ha toccato una tappa importante ieri, quando Mauro Icardi è sceso in campo per allenarsi insieme ai compagni. Tra l'argentino e l'Inter prosegue la riconciliazione, e ...

Biglietti Inter-Lazio - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di calcio : La ventinovesima giornata di Serie A vedrà protagoniste nel posticipo serale della domenica alle ore 20.30 Inter e Lazio: il 31 marzo i nerazzurri ed i biancocelesti giocheranno infatti uno scontro diretto per la corsa alla Champions. La formazione meneghina è a quota 53 in classifica, mentre i capitolini hanno raccolto finora 45 punti. All’andata a Roma però passarono gli interisti, che vinsero per 0-3. Rivincita laziale in Coppa Italia, ...

Serie A Inter - distrazione muscolare per De Vrij : salta la Lazio : MILANO - Stefan De Vrij si è sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti, a seguito di un problema che il difensore aveva accusato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. La ...

