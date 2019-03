Ok di Mattarella alla commissione d' inchiesta sulle Banche

Mattarella difende Bankitalia. L'allarme del Colle sulla commissione banche : Non sono solo i conti e le stime di crescita della nostra economia a impensiere il Colle . C'è un altro elemento a preoccupare in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella : la commissione d'inchiesta sulle banche . commissione che, vista la ...

'Italiadecide' - Abbanoa premiata alla Camera dei Deputati alla presenza di Mattarella : Abbanoa è nata il 22 dicembre 2005 tramite la fusione delle precedenti società consorziate e più di 120 gestioni comunali in economia. Il capitale è interamente pubblico: Regione e 342 Comuni soci. ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Mattarella pensa a 3 "licenziamenti" illustri : L'Italia ha ha firmato l'accordo con la CINA isolandosi a livello internazionale. E a Mattarella tocca rileggere Sun Tzu per metterci una pezza

Mattarella alla CINA 'VIA DELLA SETA A DOPPIO SENSO'/ Oggi Xi Jinping a Palermo : Il presidente DELLA repubblica, Sergio MATTARELLA , si è rivolto così al collega cinese Xi Jinping : "La via DELLA SETA sia a DOPPIO senso"

Attentato Nuova Zelanda - Mattarella gravissimo segnale d'allarme : Mattarella : Quanto avvenuto questa mattina dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda , rappresenta un segnale di allarme gravissimo : alcuni.

Nuova Zelanda. Papa : "Insensati atti di violenza". Mattarella : "Segnale di allarme gravissimo" : Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Numerosi i messaggi di cordoglio e condanna per la strage in Nuova Zelanda, dove al momento, si contano 39 morti. Dure e ferme le parole pronunciate da Papa Francesco che parla "di insensati ...

Mattarella alla youtuber : 20enni si impegnino - egoisti sono tristi : "Cerca di non parlare soltanto con le persone che la pensano come te, come, purtroppo, avviene spesso nei social tra gli adulti, perché otterresti solo un piccolo spicchio di conoscenza, la curiosità di parlare con quelli che la pensano diversamente, di confrontarsi e di discutere con rispetto apre gli orizzonti, aumenta la capacità critica, accresce la conoscenza, accresce se stessi". Questo consiglierebbe a se stesso il presidente della ...