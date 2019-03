L’Equipe | “Il Psg ancora su Allan | ma non arriverà mai a 90milioni”

ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tuchel ha rinnovato L’Equipe fa il punto sul calciomercato del Psg. Ci sono due centrocampisti nel mirino della formazione francese: uno è Ndombele il calciatore del Lione e l’altro è. Ndombele ha 22 anni, è seguito dall’agente israeliano Zahavi che ha buoni rapporti a Parigi. L’Equipe scrive che il Lione di Oulas ha già rifiutato un’offerta di 40 milioni da parte del Tottenham.Il discorso poi vira sue il quotidiano ricorda l’ambizione di De Laurentiis di recuperare una cifra vicina ai 90 milioni, e ribadisce – qualora ce ne fosse bisogno – che nonmai un’offerta del genere da parte del club parigino. Con, Ndombele, Paredes e Verratti – scrive sempre L’Equipe – il Psg sarebbe finalmente completo a centrocampo (Rabiot andrà via) e non ci sarà più bisogno degli straordinari di Marquinhos ...

