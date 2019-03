Lecce | una minorenne denuncia | ' Trascinata nel vicolo e abusata da due sconosciuti'

"Gran Premio di Matematica Applicata" : sesto posto per una studentessa Leccese : ... alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Va sottolineato che il "Gran Premio" sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest'anno è riuscito a coinvolgere ...

No Tap - Barbara Lezzi contestata a Lecce : “Abbiamo sperato in lei ma è una traditrice. Noi continuiamo a resistere” : In prima fila ci sono soprattutto le signore, quelle che urlano con più rabbia. Ce l’hanno con Barbara Lezzi, ministra per il Sud che loro hanno votato in massa alle scorse elezioni politiche. Le rinfacciano ancora una volta quello che loro definiscono “tradimento” : è l’ennesima contestazione dei noTap all’esponente del M5s, salentina anche lei. La protesta si tiene all’esterno della Prefettura di Lecce, ...

Lecce - esce di casa e scompare per una notte : 64enne trovato stamane in un pozzo : Si era allontanato dalla sua abitazione di Campi Salentina, nel Leccese, e poi non aveva fatto più ritorno a casa un 64enne del posto. Per questo, preoccupati dallo strano atteggiamento dell'uomo, i familiari hanno prontamente avvisato le autorità. Immediatamente sono scattate le ricerche, e questa mattina è stato trovato da un contadino che si era recato in campagna per lavorare nel suo podere. L'uomo ha passato tutta la notte immerso ...

Comunali : a Lecce primarie centrodestra : BARI, 17 MAR - Si vota fino alle ore 21 per le primarie con cui il centrodestra sceglierà il candidato sindaco di Lecce. Tre gli aspiranti in corsa: Gaetano Messuti, leader del movimento Sentire ...

Lecce - violentava la figlia e nacque una bimba : il padre a processo : È una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare quella che giunge da Lecce dove un padre violentava la figlia quotidianamente. Quasi quindici anni di abusi, una terribile parentesi temporale apertasi nel lontano 1995 e chiusasi nel 2011, quando dalla relazione incestuosa è nata una bambina. L'uomo - oggi 52enne originario di un comune del basso Salento e la cui identità rimane nascosta al fine di tutelare la vittima - per troppo tempo è ...

Lecce - mettono una matita appuntita sotto al sedere del compagno : dramma sfiorato a scuola : Quella che arriva da Lecce è la storia di un brutto scherzo finito in ospedale, dove uno ragazzo è stato operato d’urgenza. Sulla sedia dello studente i compagni hanno messo una matita temperata che gli ha provocato gravissime lesioni all’ano. I fatti in una scuola media del capoluogo salentino.Continua a leggere

15 marzo - SAGRADEMARI Una produzione di Terrae e Faraualla - Testo di Stefano Benni - Lecce : ... co-finanziato dalla Regione Puglia nel'ambito dell'Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, il progetto proporrà sino a fine maggio spettacoli, ...

Lecce - mettono matita appuntita su una sedia per fare uno 'scherzo' : studente operato : È finito male uno scherzo ai danni di un ragazzo lunedì scorso a Lecce, il quale frequenta una nota scuola media del capoluogo di provincia salentino. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il giovane era tranquillamente in classe, ma all'improvviso alcuni suoi compagni gli hanno messo una matita temperata e piuttosto appuntita sotto la sedia, questo in modo che quando si sedesse il ragazzo fosse punto dall'oggetto contundente. Non avevano ...

Beppe Grillo contestato da una decina di attivisti M5s a Lecce : ‘Traditi su Tap e Ilva’ : Una decina di persona hanno duramente contestato Beppe Grillo sabato sera a Lecce davanti al teatro Politeama, dove si teneva il suo spettacolo “Insomnia (ora dormo!)“. attivisti Cinquestelle che ora accusano il comico di “aver tradito i valori del M5s” per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull’Ilva di Taranto. Per questo la contestazione è stata rivolta anche al ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Oltre ...

Lecce- XYLELLA : COLDIRETTI PUGLIA - DA PIAZZA SANT'ORONZO COLORATA DI GIALLO CORO UNANIME 'ASSESSORE DI GIOIA DIMIETTITI' : "Fermiamo la XYLELLA E' #disastrocolposo", "Burocrazia fa più danni della XYLELLA", "Piu' scienza e meno stregoni", "Assessore Di Giqoia giu' le mani dall'agricoltura del Salento: Dimettiti", sono ...

