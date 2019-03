Formidabile GPU Turbo 3 0 sui Huawei P30 | cosa comporterà?

optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)Danno ulteriore prova della loro bontà iP30 e P30 Pro, che nell'ambito dell'EMUI 9.1 di cui sono stati equipaggiati fin da subito, potranno sfruttare la tecnologia GPU3.0, un balzo in avanti non indifferente rispetto alla GPU2.0 di passata generazione (che ha comunque dato i suoi frutti, nonostante i titoli compatibili siano ancora piuttosto esigui).La tecnologia, di base, garantisce performance videoludiche di un certo livello, abbattendo simultaneamente i consumi: in particolare, la versione 3.0 consentirà un risparmio energetico di circa il 10% (chiaro che il secondo termine di paragone sia da identificarsi nella versione 2.0). Il sistema sarà in grado di garantire un'esperienza di gioco con frame rate costante, dal primo all'ultimo minuto. Per adesso la GPU3.0 è disponibile soltanto a bordo deiP30 e P30 Pro, ma va da sé che diventerà poi ...

OptiMagazine : Formidabile GPU Turbo 3.0 sui #HuaweiP30: cosa comporterà? -