Baraccopoli di Foggia | un migrante è stato trucidato

(Di venerdì 29 marzo 2019) Una tragedia è avvenuta vicino a Borgo Mezzanone, nei pressi delledi, dove un, di origini africane, èper mezzo di alcuni colpi, forse due, fatti partire da un'arma da fuoco. La città pugliese viene quindi scossa da questo episodio di cronaca nera, che rischia di far discutere nel corso delle prossime settimane. Per ora si hanno davvero pochi dettagli sia sul caso in sè sia sui responsabili di questo gesto: sappiamo che le forze dell'ordine hanno dato inizio alle indagini e che, come riportato dall'Adnkronos, èpossibile notare la presenza di alcuni bossoli vicino al corpo del povero.Quello che sembra avere tutte le sembianze di un ghetto per coloro che tentano di migrare verso le coste del nostro territorio, e cioè la zona dove sono site le, èinteressato da un provvedimento di demolizione, che aveva iniziato ...

