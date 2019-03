agi

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato lache istituisce unad'sul sistema bancario e finanziario. A spiegarlo lo stesso Capo dello Stato in una lettera inviata ai presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e della Camera dei Deputati, Roberto Fico. "L'ambito dei compiti attribuiti alla- a differenza di quella istituita nella precedente Legislatura - non riguarda - scrive tra l'altro il presidente della Repubblica - l'accertamento di vicende e comportamenti che hanno provocato crisi di istituti bancari o la verifica delle iniziative assunte per farvi fronte, ma concerne - insieme al sistema bancario e finanziario nella sua interezza - tutte le, anche quelle non coinvolte nella crisi e che svolgono con regolarità la propria attività".

mgulivo7 : Banche, Mattarella promulga la legge sulla Commissione d'inchiesta: 'No a controlli sull'attività c… - Etruria72 : RT @fisco24_info: Banche: Mattarella promulga legge Commissione inchiesta: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato… - fisco24_info : Banche: Mattarella promulga legge Commissione inchiesta: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha prom… -