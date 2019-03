huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Per provare a giustificare le concessioni, il ministro dell'Economia Yiannis Dragasakis ha dichiarato che ilha fatto quanto poteva "per avere il via libera, per andare avanti, per necessità ...

HuffPostItalia : Atene sotto ricatto perenne: il Governo cede all'Ue e facilita i pignoramenti delle prime case per avere un miliard… - milkoffy : RT @HuffPostItalia: Atene sotto ricatto perenne: il Governo cede all'Ue e facilita i pignoramenti delle prime case per avere un miliardo di… - gatasch : RT @HuffPostItalia: Atene sotto ricatto perenne: il Governo cede all'Ue e facilita i pignoramenti delle prime case per avere un miliardo di… -