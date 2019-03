Una potenziale bomba? From Software e George R R Martin al lavoro su un misterioso

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Vi ricordate quando a fine 2018confermò di essere alsu due progetti oltre a Sekiro: Shadows Die Twice? Si rumoreggiava Bloodborne 2 e Tenchu ma il nuovissimo rumor trapelato su ResetEra è ancora più incredibile.Il canale YouTube Spawn Wave ha pubblicato un video in cui definisce il prossimo progetto dicome il più ambizioso mai creato dallahouse capitanata da Hidetaka Miyazaki. Il motivo? Diverse fonti avrebbero confermato chestarebbe lavorando a stretto contatto conR.R., il creatore nientepopodimeno che delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ovvero de Il Trono di Spade.Le informazioni contenute nel video provengono a quanto pare da un noto insider come Liam Robertson anche se non è chiaro se sia o meno la fonte principale del rumor.Leggi altro...

MilanoFinanza : Una scommessa pura ad altissimo potenziale - Ileniasa25 : RT @DextertheB: A mente fredda. #noneladurso si dimostra un programma dal potenziale altissimo e buonissima parte di questo è già stato mes… - GIOURSO : RT @DextertheB: A mente fredda. #noneladurso si dimostra un programma dal potenziale altissimo e buonissima parte di questo è già stato mes… -