Tav | Regione Piemonte | Ue pagherà metà opera Salvini | Ottima

Tav - la Regione Piemonte : “Ue finanzierà l’opera al 50%”. Salvini : “Ottima notizia” : “L’Unione europea finanzierà il Tav al 50%”. La Regione Piemonte annuncia, attraverso l’assessore ai Trasporti Francesco Balocco, che Bruxelles ha deciso “che i finanziamenti relativi alla programmazione per il corridoio mediterraneo nell’ambito dei progetti per l’interoperabilità, la decarbonizzare e la digitalizzazione saranno pari al 50 per cento”. Una notizia definita “importante” che ...

Tra Chiamparino e Salvini botta e risposta sulla Tav : "Il ministro nega il referendum" - "Responsabilità della Regione" : Non si farà la consultazione popolare sulla Tav chiesta dalla Regione Piemonte. Lo rende noto il governatore Sergio Chiamparino. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini - spiega - con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale" nell'Election day del 26 maggio. "Evidentemente - aggiunge Chiamparino - l'opinione dei cittadini fa paura"."Ringrazio il ministro ...

Tav - Salvini smaschera sinistra e Chiamparino "Referendum? Spetta a Regione" : "Non vuole il referendum", "Lui prende i giro i piemontesi". Sulla Tav ora è scontro aperto pure tra il presidente della Regione, Sergio Chiamparino e il vicepremier Matteo Salvini. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini, con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare sulla Tav, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale, in contemporanea con le elezioni del 26 maggio", afferma oggi Chiamparino parlando ...

Tav : Salvini - referendum?Tocca a Regione : ANSA, - ROMA, 27 MAR - "Chiamparino non capisce o fa finta di non capire. Il referendum sul Tav non posso convocarlo, ma andrei a votare domani mattina. La responsabilità è della Regione. Sono ...

Tav - Foietta consulente della Regione : TORINO, 1 MAR - Paolo Foietta, commissario di governo per la Torino-Lione a cui non è stato rinnovato l'incarico, continuerà ad occuparsi di Tav. Su proposta del presidente Sergio Chiamparino, la ...

