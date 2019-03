Parma | Pizzarotti prosciolto da abuso di ufficio | “Quinta accusa caduta in 7 anni”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il giudice per l’udienza preliminare diSara Micucci hadall’did’il sindaco Federico. Il primo cittadino della città emiliana era finito nel mirino per le nomine del direttore generale Marco Giorgio, del suo portavoce Marcello Frigeri e del capo di gabinetto Francesco Cirillo: oggi il gup ha deciso per il non luogo a procedere.All’attenzione degli inquirenti era finita una email, precedente al bando per la nomina delle tre figure, dove il sindaco indicava la volontà di continuare a lavorare con i tre dirigenti, già peraltro in forza nell’organico comunale nella precedente legislatura. “Io scelgo Giorgi, Frigeri e Cirillo” era scritto nel messaggio a un dirigente del Comune. La mail risulta inviata a metà luglio 2017, prima che il bando di raccolta dei curricula venisse aperto dagli uffici municipali. Gli incarichi ...

