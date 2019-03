Maltempo Friuli Venezia Giulia | interventi per 6 mln in Val Cimolian

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ammontano a circa 6 milioni di euro gliche la Regione mettera’ in atto in Vala, per far fronte ai danni causati dalla tempesta Vaia abbattutasi anche sullo scorso mese di novembre.A darne annuncio, informa una nota della Regione, e’ stato l’assessore regionale con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, rispondendo in Aula a Trieste ad una specifica interrogazione. Attualmente sono in corso di avvio le procedure di assegnazione ai diversi enti competenti delle opere disposte dal Commissario delegato, come approvate dal capo dipartimento della Protezione civile.Nel piano degliprioritari di ripristino dei danni rientra la sistemazione di dissesti di rilevanza forestale nella zona Ponte Gotte per 250 mila euro mentre, su segnalazione dell’amministrazione di Cimolais, sono previsti altri ...

Barcellonameteo : Maltempo da lunedì a mercoledì per un fronte freddo. Piogge, temporali e neve a quote medie: Domani, Lunedì 25 Marz… - RandyRichardsP : @knightofculonia Manzano, che sul cartello riporta scritto 'capitale della sedia' È malinconico passare per la rot… -