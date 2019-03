Decretone su Quota 100 e rdc è legge | il Senato dà il via libera

C'è l'ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Il "Decretone" ora è legge : ecco tutte le novità su reddito e quota 100 : Il cosiddetto "Decretone", punto focale del programma dell'esecutivo giallo - verde, ha ricevuto il placet del Senato, che ha approvato il testo in maniera definitiva dopo la Camera dei deputati.Le forze politiche che compongono la maggioranza di governo presieduto dal premier Giuseppe Conte ritenevano questo passaggio fondamentale soprattutto per via della presenza nel decreto del reddito di cittadinanza e di quota 100.Vale la pena sottolineare ...

Decretone - via libera del Senato con 150 sì : reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

Decretone su quota 100 e rdc domani in esame al Senato - atteso il via libera : Il testo del Decretone unico è approdato ormai a Palazzo Madama. Dopo il via libera della Camera, infatti, il testo dovrà essere sottoposto ad una terza lettura prima della conversione in legge definitiva. Entro il 29 marzo, il maxi decreto unico che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si attende l'esame del Decretone a Palazzo Madama Intanto, giorno martedì 26 marzo, Palazzo Madama ha ...

Pensioni ultime notizie : Decretone Quota 100 approvato - i cambiamenti : Pensioni ultime notizie: decretone Quota 100 approvato, i cambiamenti 291 voti a favore, 141 contrari e 14 astensioni per il decretone contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza, approvato alla Camera. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Cominardi ha commentato con entusiasmo il lavoro svolto fin qui, testimoniato anche dal gran numero di domande per Quota 100 e reddito di cittadinanza. E definendo di fatto tali misure un mezzo per ...

Reddito e quota 100 - le novità del Decretone : Non solo Reddito di cittadinanza e quota 100 ma anche gioco, Inps, assunzioni nella pa, riscatto della laurea e dei contributi. Il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di Reddito di ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - la Camera approva il Decretone : La Camera dei deputati ha approvato il decretone, contenente le regole del Reddito di cittadinanza e della quota 100 in tema di pensioni, con 291 voti favorevoli, 141 contrari e 14 astenuti. Ora il provvedimento tornerà all'esame del Senato per la terza lettura e l'approvazione definitiva che dovrà arrivare entro il 29 marzo.Continua a leggere

Decretone - passa la fiducia alla Camera. Reddito - «quota 100» e le altre misure : Il governo ha incassato la fiducia posta sul «Decretone». I voti a favore sono stati 323, i voti contrari 247, 4 gli astenuti. Ora l'Aula di Montecitorio passa all'esame degli ordini del giorno, ...