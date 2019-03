C’è ancora sesso in città? Arriva il sequel di uno dei libri e delle serie più amate del

RIVERDALE : su Premium Stories la 3^ stagione (e Luke Perry C’è ancora) : A tre settimane dalla scomparsa del teen icon Luke Perry (l’attore è venuto a mancare lo scorso 4 marzo), RIVERDALE torna con la sua terza stagione su Premium Stories a partire da martedì 26 marzo. La serie fenomeno che ha conquistato critica e pubblico (vincendo 22 premi, tra cui 16 Teen Choice Award), arriva anche in Italia con ventidue nuovi appuntamenti. La perdita di Luke Perry, che nello show interpretava Fred Andrews (padre del ...

C’è una Roma che ancora fa sognare : 5-0 al Chievo per le ragazze di Bavagnoli : Roma – C’è una Roma ancora in grado di far sognare i suoi tifosi. Una Roma ‘Testaccina’, battagliera e tenace, che piega gli avversari sulla carta meno blasonati e non si spezza quando affronta quelli più forti. Una Roma ‘Femmina’ e per questo altrettanto bella. Stiamo parlando delle ragazze di coach Elisabetta Betty Bavagnoli, alla loro prima esperienza nel campionato di A femminile con indosso la casacca ...

Tiro a volo - Qualificazioni Oimpiadi Tokyo 2020 : Italia ancora a quota zero nel trap - restano 10 pass a disposizione. Ma C’è l’ancora il ranking : Il quinto posto di Massimo Fabbrizi nel trap maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo fa sfumare la possibilità per l’Italia di staccare una carta olimpica: mentre al femminile le azzurre hanno già conquistato i due pass a disposizione, gli uomini sono ancora a secco, e al momento l’Italia non può schierare neppure coppie nella prova mista. Sono ancora 10 però i posti disponibili al maschile in competizioni alle ...

La Confessione (Nove) - Proietti : “Primarie Pd? Ho votato. Il partito C’è ancora. Renzi? Sbagliati i tempi del referendum” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove è Gigi Proietti. “Lei è andato a votare alle ultime primarie del Pd. C’è sempre andato o ha ripreso?”, chiede il giornalista. “Sono sempre andato a votare – ammette l’artista – A volte uno dice: ‘Stavolta non voto’ e poi ti accorgi che è unico dei pochi diritti, diritti e doveri, in cui possiamo ancora ...

Congresso famiglie - giallo su patrocinio : Palazzo Chigi lo ritira ma sul sito C’è ancora : Scontro nel governo per il Congresso mondiale delle famiglie di Verona. Di Maio: "A Verona è una destra degli sfigati". Palazzo Chigi ha annunciato che revocherà il patrocinio, ma il logo si trova ancora sul sito della kermesse, alla voce 'patrocini'. Il ministero della Famiglia smentisce: "Non risulta alcuna richiesta di revoca del patrocinio della Presidenza del Consiglio"Continua a leggere

C’è ancora tempo per salvare il world wide web dal “modello Facebook”? : Nnenna Nwakanma, Policy Director della world wide Web Foundation (Southbank Centre / Flickr CC / BY 2.0) Nel 2019 si festeggia il 30esimo compleanno del world wide web e della sua invenzione. Tim Berners-Lee, l’allora informatico del Cern di Ginevra cui si deve la creazione del web, in una lettera aperta ha scritto come, ora che metà della popolazione mondiale è connessa, sia giunto il momento sì di “celebrare quanto siamo andati lontano”, ma ...

MotoGp – Non C’è pace per Valentino Rossi : ancora un ‘incidente’ nel paddock con un tifoso invadente [GALLERY] : ancora un incidente nel paddock: Valentino Rossi ‘investe’ un tifoso a Losail, non c’è pace per il Dottore! I tifosi sembrano non aver imparato la lezione. Dopo ‘l’incidente’ di qualche anno fa a Valencia, nel quale una tifosa ha puntato il dito contro Valentino Rossi per averla allontanata con la gamba mentre viaggiava in motorino nel paddock, la storia si ripete. Oggi come allora, un tifoso troppo ...

Care donne - non C’è (ancora) niente da festeggiare : Care donne, avete letto della ragazza picchiata e stuprata in ascensore a San Giorgio a Cremano? Almeno quei tre mostri sono stati presi subito, ma chissà se pagheranno. Magari finisce come quello che ha ucciso la compagna in preda a “una soverchiante tempesta emotiva”, cui hanno dimezzato la pena da 30 a 16 anni. Una donna uccisa, strozzata a mani nude, vale appena 16 anni di carcere – che, di sicuro, non verranno scontati fino in fondo – e, se ...

MotoGP - Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019 : “Abbiamo intrapreso la strada giusta ma C’è ancora tanto da fare!” : L’attesa per gli appassionati del Motomondiale sta per terminare. Il Circus delle due ruote aprirà le proprie porte a Losail (Qatar) nel pRossimo weekend e il desiderio di assistere ad un grande spettacolo c’è tutto. Valentino Rossi si presenta ai nastri partenza di questa nuova stagione con tanta voglia di far bene. Spente da poco le quaranta candeline, il “46” non vuol sentir parlare di peso degli anni e le motivazioni ...

MotoGP - Test Losail 2019 : segnali di risveglio in Yamaha. Maverick Vinales e Valentino Rossi possono rallegrarsi ma C’è ancora lavoro da fare : Il tempo dei Test di MotoGP è scaduto e ora non resta che affrontare il Mondiale 2019, che avrà inizio proprio nello stesso luogo in cui si è provato per tre giorni e in cui i team della classe regina hanno incamerato ed elaborato dati a profusione. 72 ore a Losail (Qatar) nelle quali la Yamaha è tornata in auge. Quattro M1 nei primi sei posti non si vedevano da un po’ e, anche se non vi sono punti in palio, i miglioramenti sono ...

POCOPHONE F1 riceve finalmente il supporto a Widevine L1 - ma C’è ancora un compromesso : Dopo una lunga attesa i possessori di POCOPHONE F1 possono finalmente gioire, visto che arriva il supporto a Widevine L1 con un nuovo aggiornamento. L'articolo POCOPHONE F1 riceve finalmente il supporto a Widevine L1, ma c’è ancora un compromesso proviene da TuttoAndroid.

Gianluca Vialli : “Il cancro? Sto bene ma C’è ancora molto da fare” : “A proposito del cancro, io sto bene e tutto procede bene. Non è stato un periodo facilissimo, ma mi ha insegnato molto e ce la sto mettendo tutta, anche se ho ancora molto da fare“. Così Gianluca Vialli, ex calciatore ed ex allenatore, ha parlato del male che lo ha colpito nel corso della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale ‘Il Bello del Calcio‘ in ricordo di Giacinto ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE e STEFFY - nelle loro vite C’è ancora… : nelle puntate americane di Beautiful, Flo Fulton continuerà ad orbitare attorno alle vite di HOPE Spencer e STEFFY Forrester, cadute nell’inganno perpetrato da Reese Buckingham (autore dello scambio di culle di cui Flo si è ritrovata ad essere complice). Ma, essendo la ragazza un personaggio ancora inedito nelle puntate italiane della soap, vediamo di ricapitolare le informazioni su questa new entry… Flo è una vecchia amica di Reese, ...

Tour of Oman – Non C’è pace per Pozzovivo : ancora una terribile caduta per il ciclista della Bahrain Merida [FOTO e VIDEO] : terribile caduta per Domenico Pozzovivo nella tappa conclusiva del Tour of Oman: il ciclista italiano della Bahrain Merida stringe i denti e si aggiudica il secondo posto della classifica generale nonostante le ferite Si è conclusa oggi l’edizione 2019 del Tour of Oman: Lutsenko si è aggiudicato la vittoria della classifica generale, lasciandosi alle spalle un ottimo Domenico Pozzovivo. Dopo il terzo posto di ieri, il corridore ...