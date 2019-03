Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 27 MARZOORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACIINTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DE LA PISANA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ESQUILINO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIALE MANZONI ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI LUZZATTI RALLENTAMENTI E CODE IN GALLERIA GIOVANNI XIII ED IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI FINO A VIA SORELLE MARCHISIO IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA SU VIA DEL FORO ITALICO, CONTINUANO I LAVORI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA: LA RAMPA DI USCITA PER CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSA FINO AL MATTINO DEL 30 MARZO. FORTI DISAGI ...

