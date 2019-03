Smart prende la Via della Seta? I cinesi di Geely vogliono il 50% del marchio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Uno dei marchi più “giovani” del panorama automobilistico europeo,, potrebbe presto cambiare continente. Almeno in parte. Secondo le anticipazioni del Financial Times, la cineseavrebbe in animo di rilevare il 50% delle quote deldal gruppo Daimler, di cui peraltro è il maggiore azionista avendone acquisito il 9,69% del capitale nel febbraio 2018, con un esborso di 7,3 miliardi di euro. Operazione nondimeno avvenuta rastrellando azioni del colosso tedesco sul mercato, con quella che aveva tutti i connotati di una scalata ostile e che non poco aveva fatto preoccupare il governo tedesco.Poco più di un anno dopo, dunque, si prefigura un’altra mossa ad effetto da parte del vulcanico numero uno dell’azienda cinese Li Shufu, che dopo aver portato a casa anche Volvo, Lotus e Proton (nonché creato i brand elettrici Polestar e Link&Co.), vuole ...

