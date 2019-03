Sla | rischio doppio per i calciatori | ma in Serie A sale di sei volte

Sla - “i calciatori sono più a rischio. Si ammalano due volte di più. Insorgenza della malattia più precoce di 20 anni” : Le sue origini non sono ancora note, ma esiste un’associazione tra la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e i calciatori professionisti, che “si ammalano mediamente due volte di più rispetto alla popolazione generale”. È quanto emerge da un’indagine epidemiologica italiana condotta dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano, coordinati da Ettore Beghi, in collaborazione con l’Ospedale universitario di Novara e l’Istituto superiore di ...

Strage in Nuova Zelanda - allarme delle comunità iSlamiche in Italia : moschee a rischio : «Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale e del crescente sentimento di sconcerto e timore che ha colto la nostra comunità musulmana chiediamo rispettosamente un Suo intervento per tutelare gli uomini e le donne di fede ...

