Ramy | Matteo Salvini bombarda | Disgustato dalla sinistra | attacca Fazio e Di

Cittadinanza a Ramy - Matteo Salvini : “Di Maio? Mi sono convinto da solo” : Matteo Salvini si smarca da Di Maio, e sulla Cittadinanza a Ramy e Adam dice di non essersi fatto influenzare: "Io accolgo sempre consigli e buone proposte da parte di tutti ma in questo caso mi sono convinto da solo, dopo un periodo di riflessione necessario per evitare di dire 'sì' o 'no' a capocchia: la Cittadinanza è una cosa seria".Continua a leggere

Ramy - Matteo Salvini a sorpresa : "Sì alla cittadinanza - è come mio figlio". Di Maio sciacallo : "Lieto che..." : "La cittadinanza a Ramy? Sì e un po' come fosse mio figlio, poi devo far rispettare le leggi ma in atti di particolare impegno civile le cose si possono fare, se ci sono cavilli da superare lo faccio". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso della registrazione della puntata del Maur

Cittadinanza a Ramy - Matteo Salvini ha detto ‘sì’ : “È come se fosse mio figlio” : Matteo Salvini ha detto che Ramy potrà ottenere la Cittadinanza italiana: "È come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare".Continua a leggere

Pif attacca Matteo Salvini - sullo ius soli negato a Ramy : 'È un bimbomin...' : Il caso di cronaca che ha visto lo scorso mercoledì un autobus con a bordo 51 ragazzini, studenti della scuola media Vailati di Crema, finire vittime di un nuovo attentato terroristico, continua a rimbalzare su tutte le pagine dei principali siti d'informazione e quotidiani. «Oggi da qui non esce vivo nessuno», aveva gridato l'autista dell'autobus dirottato nella strada provinciale Paullese (nel milanese). Il conducente del bus, Ousseynou Sy, ...

Ramy - Luca Telese contro Matteo Salvini : "Laido e ridicolo" - perché deve dargli la cittadinanza : "Una follia". Luca Telese su Twitter non nasconde la sua posizione a favore della concessione della cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne italo-egiziano protagonista del salvataggio degli altri 50 studenti dell'autobus dirottato dall'autista-terrorista senegalese Ousseynou Sy a San Donato milanese

Matteo Salvini e Ramy - quello che non si sapeva : perché non gli dà la cittadinanza - il brutto sospetto : Niente cittadinanza a Ramy, almeno per ora. Tira dritto, Matteo Salvini, e nella polemica involontaria con il 13enne italo-egiziano piccolo eroe dell'autobus dirottato a San Donato Milanese mercoledì scorso il ministro degli Interni si lascia sfuggire qualcosa di grosso. "Le cittadinanze non le poss

Cittadinanza a Ramy - Matteo Salvini : “Ragazzo viene usato dalla sinistra - lo aspetto al Viminale” : Matteo Salvini è tornato sul caso di Ramy, il ragazzino di San Donato, che vorrebbe ottenere la Cittadinanza italiana: "Conto che questo ragazzino torni presto alla sua vita normale perché ho l'impressione che venga usato come paladino della sinistra". Il ministro degli Interni ha detto stasera che le porte del Viminale sono aperte per lui.Continua a leggere

Matteo Salvini stronca Ramy : "Perché non ti posso dare la cittadinanza. Ti fidi di Di Maio? Io invece..." : Ramy si fida di Di Maio per ottenere la cittadinanza? "Io mi fido della legge, io devo rispettare la legge e farla rispettare". Matteo Salvini risponde così, secco, alla provocazione del 13enne italo-egiziano che all'agenzia Agi ha rilanciato il tema dello Ius soli. Il ministro dell'Interno, arrivan