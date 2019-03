' Nero di m ti sotterriamo vivo' | razzismo in una partita under 15

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Nuovo episodio diin Italia. Stavolta siamo nel trevigiano. In occasione delladi calcio15 tra Treviso e Miranese un 14enne di colore, originario del Burkina Faso, è stato raggiunto da insulti razzisti. Ad offenderlo sono stati proprio suoi coetanei, giocatori della Miranese. Il 14enne si era avvicinato alla porta avversaria e alcuni ragazzi gli avevano detto: "di m... ti". Poco dopo un altro insulto, hanno chiesto in modo volgare al coetano di allontanarsi e non disturbare. Questa vicenda non sarebbe balzata agli onori della cronaca se non fosse stata segnalata al presidente del comitato veneto della Federcalcio da Andrea Campolattano, referente del settore giovanile del Treviso.L'arbitro non si è accorto di nullain campo, ancora una volta. Ilpurtroppo dilaga anche sui campi di calcio, anche tra i giovani. Lo ...

fattoquotidiano : Razzismo, a Treviso calciatore 14enne insultato dagli avversari coetanei: “Nero di m… ti sotterriamo vivo. Vattene” - espositoale92 : RT @s_tamburini: Il Veneto del Ku Klux Klan. 'Nero di m... ti sotterriamo vivo'. Aggressione razzista contro un 14enne originario del Burk… - VELOSPORT1960 : Partita di calcio under 15 tra Treviso e Miranese. Un ragazzo 14enne, originario del Burkina Faso e da tempo in Ita… -