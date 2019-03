Migranti dirottano mercantile dalla Libia a Malta Salvini | pirati | per loro porti chiusi

Salvini annuncia : Migranti dirottano un mercantile verso Malta : Roma, 27 mar., askanews, - Il 'dirottamento' da parte di un gruppo di migranti , annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa, è stato confermato dall'Aeronautica maltese. ...

Migranti dirottano mercantile che li sta riportando in Libia - Salvini : "In Italia non entrano" : Il mercantile "Elhiblu 1" che aveva soccorso un gruppo di 108 Migranti che avevano fatto naufragio nel Mediterraneo, in zona Sar libica e li stava riportando a Tripoli, è stato costretto ad invertire la rotta e sta puntando verso Malta. A dare notizia del dirottamento è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'azione di forza è avvenuta quando la nave era a sole sei miglia da Tripoli: i Migranti, resisi conto che stavano ...

Migranti dirottano mercantile. Salvini : "In Italia non entrano" : "C'è in corso una ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia e che invece sta dirigendo verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, è il primo atto di pirateria, di delinquenza in alto mare". A dare la notizia è il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa al Viminale. "Ci sono dei Migranti che sarebbero stati soccorsi e che invece a 6 miglia da Tripoli dirottano la nave. Sappiano ...

Salvini : "Migranti dirottano mercantile" : 14.36 "C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia, dopo aver soccorso migranti, e che ora invece sta dirigendosi a Nord, verso Malta o Lampedusa". Lo dice il ministro dell'Interno Salvini. "Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l'Italia la vedono con il ...

