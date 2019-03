E' morto Corrado Marcuotto Vizzini | vittima di agguato a Pachino

Francesca Corrado : "Ho perso il lavoro - la mia storia d'amore è finita e mio padre è morto. Per questo ho fondato la prima Scuola di Fallimento in Italia" : "Oggi so che qualunque cosa accada c'è sempre un modo e un tempo per ricominciare". A parlare è Francesca Corrado che facendo forza sui suoi errori e sulle sue cadute ha fondato la prima Scuola di Fallimentoin Italia. Nel 2015, nel giro di un paio di mesi, Francesca Corrado - ricercatrice - ha perso due lavori, ha chiuso bruscamente una storia d'amore e ha dovuto affrontare la malattia del padre. Tutto finito, tutto che che crolla. ...