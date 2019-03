Rapine ad attività commerciali e passanti | una persona in manette e due denunciate

romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma – Per una decina di giorni una “batteria” di rapinatori ha imperversato nella zona nord ovest della Capitale, in particolare nel quartiere di Primavalle.a negozi, soprattutto alimentari, scippi e, commessi con scooter rubati direttamente nelle concessionarie. Il gruppo era particolarmente ben organizzato, potendo contare anche su una rete di ricettatori per l’immediata cessione del compendio dei reati, con autovetture prese a noleggio con documenti rapinati o rubati.Inoltre, per non essere individuati, si erano resi irreperibili dai loro domicili ed avevano fatto di un’abitazione, sita in una zona ad elevata densita’ criminale, la loro base. Gli agenti del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, non si sono persi d’animo ed hanno iniziato a scandagliare la zona effettuando incessanti servizi di ...

