Nopal | il super cibo che regola diabete e colesterolo

dilei

(Di martedì 26 marzo 2019) Ilè ilche, aiutandoci anche a dimagrire.Questa pianta fa parte della famiglia dei cactus, cresce spontaneamente in America, ma si può trovare anche nel nostro paese. Povero di calorie e ricco di fibre solubili il fico d’India – così come è stato soprannominato – possiede moltissime proprietà. Nella sua polpa succosa si trovano moltissime sostanze benefiche, dal calcio al fosforo, passando per il potassio e il sodio. Ilè ricco anche di vitamine del gruppo A, B, C e K, oltre che di clorofilla, proteine e riboflavina.Nel corso degli anni ilè stato spesso al centro di studi scientifici che hanno evidenziato le sue proprietà. Questo frutto è utile perre ilnell’organismo, grazie alla presenza delle fibre, della vitamina B3 e degli amminoacidi. Se consumato nelle giuste dosi permette ...