Napoli | sciame sismico lunedì sul Vesuvio | 30 scosse nel giro di un' ora

(Di martedì 26 marzo 2019) Continua imperterrita a tremare la terra nelle zone della città die in particolare in quella del vulcano, dove nelle scorse ore si sono registrate ben trentadi terremoto. Unoche, però, non ha riportato alcuna conseguenza in quanto tutte di lieve entità che si sono susseguite neldi un'ora provocando quantomeno un po' di apprensione tra i residenti della zona. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, questi piccoli terremoti si sono registrati nella giornata di25 marzo, tra le 17:27 e le 18:32, i quali si sono verificati praticamente tutti in area craterica e lungo il versante rivolto al comune di Torre del Greco. Come già detto, però, fortunatamente si è trattato di movimenti sismici abbastanza superficiali.Trema la terra attorno al: avvertite ben 30di terremoto Stando a quanto si apprende dal ...

