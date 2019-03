Manolas | “La mia carriera iniziò con un annuncio su internet”

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Kostantinos, difensore della Roma, ha parlato alla tv greca Skai, nel corso della trasmissione Touristes, rilasciando alcune importanti dichiarazioni. In particolare, ha parlato della sua vita in città: “A Roma ho la mia vita, qui sto bene. La mia vita è molto semplice, trascorro gran parte del mio tempo libero a casa, con la mia famiglia. Mi piace, la mia vita fuori dal campo è molto semplice“. Si è poi soffermato sulla, raccontando: “Come la affronto? Come la vita: posso andare in alto e ottenere ottimi risultati ma devo sempre rimanere con i piedi per terra e ricordarmi da dove sono partito. Il calcio, così come la vita, non ti regala niente. Devi lottare per raggiungere gli obiettivi. Mio nonno quando ero piccolo mi ha regalato le prime scarpe da calcio. Mia madre ha detto che la mia prima parola è stata obiettivo mentre tenevo in mano un ...

