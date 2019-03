Keanu Reeves | panico in volo per la star di John Wick 3!

John Wick 3 : Keanu Reeves contro il mondo nel nuovo trailer di Parabellum : John Wick ha infranto le regole del Continental, finendo per essere dichiarato un excomunicado dall'istituzione. I più feroci assassini del mondo vogliono ucciderlo, e lui non può più contare su alcun territorio neutrale. L'unica maniera in cui potrebbe sopravvivere? Ammazzare tutti! Chiaramente non sarà proprio un'impresa facile, ma per ...