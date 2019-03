Juve | il CorSport | ' Kean è già un caso'

Juve - il CorSport in prima : 'Allegri non ne può più' : 'Allegri non ne può più'. Titola così il Corriere dello Sport oggi in edicola su Max Allegri : 'Si cancella dai social ed è stanco di attacchi, offese e quant'altro dai tifosi della Juve. Intanto le voci su Zidane continuano'.