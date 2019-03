Il piano Dzeko | Il giocatore è in cima alla lista Inter

lanotiziasportiva

(Di martedì 26 marzo 2019) Apiace l’ipotesi. Molto più di un ritorno in Premier League, che pure sarebbe possibile se è vero che West Ham ed Everton si sono mosse di recente mandando segnaliRoma.Il bosniaco però ha espresso il desiderio, anche per motivi familiari, di restare in Italia.Con il club giallorosso non sta vivendo il migliore dei momenti, una cessione a fine stagione può rientrare nell’ordine delle cose, è un’eventualità che definire remota sarebbe sbagliato.all’giocherebbe ad alti livelliE l’gli darebbe la possibilità di giocare ancora ad alti livelli, da qui nasce il gradimento espresso daall’eventualità di un trasferimento a Milano.Insomma: se l’ha in testa il bosniaco, è perché sa che al bosniaco può arrivare.Lo stipendio di Edin – 4,5 milioni netti più bonus – è alto ma rientra comunque nei parametri nerazzurri.Ed è chiaro che ...

