Huawei presenta le cuffie wireless Huawei Freelace con connettore USB Type-C

Huawei presenta P30 : lo smartphone che fotografa al buio : Immaginate di trovarvi in una stanza completamente buia e che su una parete ci sia appeso un quadro che voi non riuscite a vedere. Fare una foto di questo oggetto sarebbe un’impresa impossibile a meno di non avere per le mani il nuovo P30 di Huawei. L’azienda cinese è riuscita infatti a realizzare un prodotto dalle caratteristiche tecniche sorprendenti, in un mercato dove gli spazi per l’innovazione apparivano piuttosto limitati. L’elemento ...

Dritte utili per la presentazione di Huawei P30 e P30 Pro in diretta streaming : orario oggi 26 marzo : In queste settimane si sono susseguite indiscrezioni su Huawei P30 e P30 Pro con una frequenza senza precedenti, al punto che la presentazione ufficiale dei due top di gamma Android oggi 26 marzo sembra essere quasi una formalità. Di recente, sulle nostre pagine, abbiamo addirittura trattato le prime possibili offerte TIM associate all'acquisto dei due modelli, anche se per forza di cose non possiamo ancora parlare di strategie commerciali ...

Svelato Huawei Enjoy 9S : ecco immagini e caratteristiche prima della presentazione : Nelle scorse ore in Rete sono apparse le presunte immagini rendering e le caratteristiche principali di Huawei Enjoy 9S

Huawei presenta un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini con GPS e 4G : In occasione della presentazione di Huawei Nova 4e, il produttore cinese ha annunciato anche un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini.

Si presenta Huawei P Smart+ 2019 : molti pregi e due difetti importanti : Tra poco avrete l'opportunità di interessarvi ad un altro smartphone dell'OEM cinese, rispondente al nome di Huawei P Smart+ 2019, da distinguersi rispetto al P Smart 2019 presentato lo scorso dicembre. Il dispositivo possiede uno schermo da 6.21 pollici FullHD+ (2340 x 1080 pixel), su cui svetta un notch a goccia per l'alloggio della fotocamera frontale da 8MP. Il fattore di forma è di 19,5:9, e, più in generale, il dispositivo viene spinto dal ...

Huawei presenta il Matebook X Pro 2019 - l’ultrasottile potente ed elegante - ma costoso : Huawei non produce solo smartphone, ha anche una gamma di notebook che in occasione del Mobile World Congress 2019 si è arricchita del modello Matebook X Pro 2019. Si tratta di un portatile con schermo da 13,9 pollici caratterizzato dal peso contenuto (1,33 Kg) e dallo spessore ridotto (14,6 mm), per attirare l’attenzione di chi si muove spesso portando il notebook con sé. Il rivestimento esterno in metallo dà al prodotto un aspetto ...

Huawei presenta Mate X - il suo primo smartphone pieghevole : ... uno smartphone in grado di trasformarsi in un piccolo tablet da 8 pollici."Huawei Mate X è il telefono 5G più rapido al mondo, ma è anche il telefono pieghevole più fine al mondo", ha annunciato ...

Mwc 2019 - Huawei ha presentato il pieghevole Mate X : Barcellona – Il Mobile World Congress 2019 non è ancora iniziato (aprirà ufficialmente i battenti lunedì 25), ma ha già un candidato valido a vincere il premio di gadget pìù promettente di tutta la fiera. Si tratta di Huawei Mate X, il ...

Huawei P30 e P30 Pro : presentazione il 26 marzo a Parigi : Adesso non ci sono più dubbi. Mesi di indiscrezioni hanno accompagnato la nuova serie di smartphone di punta targati Huawei, la serie P30 che andrà a rinnovare la linea di prodotti top di gamma del produttore cinese. Dalle specifiche tecniche di cui si è parlato in più occasioni, nelle ultime settimane al centro delle indiscrezioni è finita la data in cui i nuovi terminali sarebbero stati presentati. Inizialmente si era ipotizzato ...