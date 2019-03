Copyright | voto finale a Strasburgo E anche Apple accelera sulle news

Oggi c’è il voto definitivo sulla riforma del Copyright : Al Parlamento Europeo si decide se aggiornare o meno le discusse regole europee per il diritto d'autore: l'esito non è scontato

Sul Copyright il giorno della verità a Strasburgo : in aula non scontato il voto sulla riforma chiesta dagli editori : Wikipedia è a lutto, almeno nella versione italiana e portoghese. I Verdi sono sul piede di guerra da tempo. Il M5s anche: promette di votare contro domani se non verranno accolte le richieste di modifica all'articolo 11 e 13, i più dibattuti di una riforma del copyright che nell'aula di Strasburgo rischia molto. Sono spaccati tutti i gruppi. La Lega è contraria, ma - per dire - l'alleata di Matteo Salvini, Marine Le Pen, ha ...

Copyright - Wikipedia oscurata in Italia prima del voto al Parlamento UE : Domani, martedì 26 marzo, il Parlamento Europeo si esprimerà sulla nuova direttiva sul diritto d'autore, già passata lo scorso settembre a Strasburgo con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. La seduta di domani, però, potrebbe chiudersi con l'approvazione definitiva di quella direttiva e oggi Wikimedia, che si era già battuta in passato contro quella riforma e, in particolare, contro gli articoli 11 e 13 in essa contenuti, ha ...

