Battisti chiede scusa

Raimo e quell'appello per Battisti : «Se devo chiedere scusa - lo faccio. Spero in una giustizia riparativa - non punitiva» : Un lavoro di supplenza all'elaborazione politica. In Sudafrica, dopo l'apartheid, c'è stata una commissione di verità e giustizia che ha cercato di creare un possibile passaggio da un'epoca ...

Battisti chiede lo sconto di pena : "Arrestato - ma nessuna prova..." : Cesare Battisti torna a far sentire la sua voce. Lo fa con il primo verbale davanti al magistrato di Sorveglianza di Cagliari che lo ha ascoltato in vista dell'incidente di esecuzione della sua istanza di commutazione della pena all'ergastolo in 30 anni. Di fatto, come riporta l'Adnkronos, l'ex terrorista dei Pac si difende: "Mi hanno arrestato ma non mi hanno mostrato prova di niente. Ero residente in Brasile con documenti legali, lavoravo e ...

Battisti chiede di commutare ergastolo in 30 anni : Cesare Battisti è "una persona completamente diversa" ed è stato l'unico tra tutti gli ex militanti dei Proletari armati per il comunismo, compresi i suoi coimputati, a essere condannato all'ergastolo.

Cesare Battisti chiede lo sconto della pena : Davide Steccanella, avvocato difensore di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac che, dopo anni di latitanza, è stato arrestato in Bolivia lo scorso gennaio ed estradato in Italia dal Brasile, ha depositato presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano l'istanza per chiedere uno sconto di pena.Invece dell'ergastolo per i quattro omicidi per cui è stato condannato, chiede ora 30 anni di carcere. Il motivo? Secondo la difesa di Battisti, deve ...

Battisti chiede di commutare la condanna all'ergastolo in trent'anni : La difesa alla Corte di Milano: "Vale l'accordo di estradizione Italia-Brasile, che prevedeva la riduzione della pena. La Bolivia non ha rispettato la procedura di espulsione"

Cesare Battisti chiede di commutare ergastolo in 30 anni/ 'Vale accordo estradizione' : Arrestato a gennaio in Bolivia ed estradato in Italia, Cesare Battisti ha richiesto di commutare la pena dell'ergastolo in 30 anni: le ultime notizie.

Battisti : difesa chiede di commutare ergastolo in 30 anni : La difesa di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio in Bolivia dopo una lunga latitanza, chiede di rideterminare la pena dell'ergastolo che gli è stata inflitta con sentenze ...

Battisti : chiede di commutare ergastolo in 30 anni : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio in Bolivia dopo anni di latitanza ed estradato in Italia per espiare l'ergastolo per 4 omicidi che risalgono alla fine degli anni '70, ha ...

Cesare Battisti chiede di commutare la sua pena dall'ergastolo a 30 anni di carcere : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio in Bolivia dopo anni di latitanza ed estradato in Italia per espiare l'ergastolo per 4 omicidi che risalgono alla fine degli anni '70, ha chiesto di cancellare la pena del carcere a vita e di commutarla in 30 anni. Il suo legale, Davide Steccanella, ha depositato alla Corte d'Assise d'Appello di Milano l'istanza con cui richiede, tramite un incidente di esecuzione, di applicare gli ...

Arrivo-show di Battisti - procura chiede archiviazione indagine su Salvini e Bonafede : Se show c'e' stato, non e' ravvisabile alcun reato commesso dai ministri. La procura di Roma chiede al tribunale dei ministri di archiviare l'indagine nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Guardasigilli Alfonso Bonafede per la gestione dell'arrivo a Roma dopo 38 anni di latitanza dell'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, arrestato in Bolivia il 13 gennaio scorso. Il fascicolo, nel quale i due esponenti del ...

Video Battisti - la procura chiede archiviazione per Salvini e Bonafede : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta in relazione all'arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della ...

Arrivo di Battisti a Ciampino - la procura chiede l'archiviazione per Salvini e Bonafede : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta in relazione alle modalità dell'Arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto che ...

Battisti - Salvini-Bonafede indagatiPm di Roma chiede l'archiviazione : Devono essere archiviate, per mancanza di dolo, le posizioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede indagati per la vicenda legata a tutte le modalita' dell'arrivo a Ciampino dell'ex terrorista Cesare Battisti Segui su affaritaliani.it

Arresto Battisti - indagine su Salvini e Bonafede : pm chiede l'archiviazione : Roma, 6 feb., askanews, - Archiviare il fascicolo riguardante l'arrivo a Ciampino dell'ex terrorista Cesare Battisti. I pubblici ministeri di Roma avevano avviato l'accertamento sulla base di un ...