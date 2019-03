meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Al via ladelpromossa dal Ministero dell’e della Tutela del Territorio e del Mare con ENEA nel ruolo di gestore. L’obiettivo è di raggiungere l’autosufficienza negli approvvigionamenti di questa materia prima strategica per la quale il nostro Paese è quasi totalmente dipendente dalle importazioni. Attraverso il suo recupero si potrebbe arrivare a un risparmio di circa 60 milioni di euro all’anno, secondo alcune stime.Lariunisce tutti gli stakeholder italiani attivi in tutte le fasi del ciclo di vita dele punta a individuare tecnologie, buone pratiche e strategie per la chiusura del ciclo del, fino all’elaborazione di un piano di sostenibilità a lungo termine. Sarà articolata in 4 gruppi di lavoro: connessione e coinvolgimento delle realtà italiane (imprese, associazioni, istituzioni); promozione ed organizzazione ...

minambienteIT : #Ambiente: materie prime critiche, al via la Piattaforma Nazionale del Fosforo - Dansai75 : @RaiTre A proposito di tale periodo storico, come appena studiato nella superata economia dell'ambiente durante la… -