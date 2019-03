Sport : «Ronaldo chiede alla Juve di comprare Varane» : TORINO - Cristiano Ronaldo direttore Sportivo per un giorno. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il campione portoghese vorrebbe approfittare del momento di difficoltà in cui versa il Real Madrid per portare alla Juventus l'ex compagno Raphael Varane. CR7, forte del fatto che con l'arrivo ...

Miguel Veloso parla del Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting : Voleva diventare uno dei giocatori più forti del mondo. Avrà fatto arrabbiare il responsabile del centro sportivo dello Sporting, è vero. Ma vent'anni dopo può certamente dire che il gioco sia valso ...

Sport Mediaset – Niente squalifica per Ronaldo - la Uefa decide stabilisce solo una multa : La Juventus tira un sospiro di sollievo. La sentenza definitiva è attesa per il pomeriggio ma da indiscrezioni di Sport Mediaset Cristiano Ronaldo non sarebbe stato squalificato dalla commissione disciplinare della Uefa per il gestaccio rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine del ritorno degli ottavi di Champions League. Pare che il portoghese dovrà pagare solo una multa. Se l’indiscrezione venisse confermata, sarebbe ...

SportMediaset - squalifica Ronaldo : la Juve ora può sorridere! : squalifica Ronaldo- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di SportMediaset, Cristiano Ronaldo potrebbe incappare semplicemente in una multa piuttosto cara, ma non in una squalifica. Il motivo è semplice, chiaro e immediato: l’UEFA ha aperto un’indagine in riferimento all’articolo 11 e non all’articolo 15, quest’ultimo in chiaro riferimento agli insulti con i tifosi. Nessun rischio […] More

Ronaldo é lo Sportivo piú famoso al mondo : CR7 , secondo una recente classifica stilata da Espn sui 100 sportivi più famosi al mondo di quest'anno, la 'Espn World Fame 100 2019' , è in vetta tra i grandissimi dello sport internazionale. ...

Juve : Ronaldo è lo Sportivo più famoso al mondo : Juventus - Cristiano Ronaldo eletto lo sportivo più famoso al mondo da ESPN: dietro di lui Lebron James e Leo Messi

E' Cristiano Ronaldo lo Sportivo più famoso del mondo : Non è solo tecnico il motivo per cui la Juve ha deciso di fare un investimento spaventosamente costoso come quello di portare a Torino Cristiano Ronaldo . Lo conferma anche la recente classifica ...

Sportmediaset - effetto Cristiano Ronaldo sul tg Sportivo di Italia 1 : i numeri mostruosi dopo Juve-Atletico : effetto Cristiano Ronaldo anche per Mediaset. Record di ascolti e contatti sul web per Sportmediaset, tg sportivo di Italia 1. Sono stati 1.349.000 gli spettatori (con 2.251.000 contatti) sintonizzati alle 13 di mercoledì per vedere gol, interviste e commenti sulla vittoria in Champions della Juvent

“Corriere dello Sport” - Ronaldo marziano con tre palle! : Il “Corriere dello Sport” non usa giri di parole e definisce la straordinaria serata di Cristiano Ronaldo con un commento chiaro e ben definito: “Un marziano con tre palle”. Una tripletta che asfalta l’Atletico Madrid e rilancia i sogni Champions della Juventus. Ora sognare è possibile, specie dopo la grande prestazione dei bianconeri nel match […] More

Ex Sporting - Tonito : 'Ricordo l'esordio di Cristiano Ronaldo - gli dissi...' : Aveva una voglia incredibile di mangiarsi il mondo. Ero un buon giocatore io, ma la differenza si è vista da subito: Cristiano ha sempre avuto il potere di cambiare le squadre'.

Niente Olimpiadi - niente tennis. Lo Sport a Torino è soltanto Cristiano Ronaldo? : E l'attenzione intera del mondo addosso. L'annuncio era stato dato due mesi fa : Torino era entrata a far parte della rosa delle candidate per il quadriennio 2021-2025 con Londra , dove il torneo si ...

Niente Olimpiadi - niente tennis. Lo Sport a Torino è soltanto Cristiano Ronaldo? : Torino dice addio ai campioni del tennis. Lo stop della candidatura ad ospitare il Master ATP di fine anno, attualmente in mano a Londra, è ormai prossimo all'ufficialità. Quello ricevuto dalla città della Mole è un secondo, potente, schiaffo che riporta in luce i segni lasciati dalla prima sberla, quella relativa all'esclusione dalla corsa alle Olimpiadi invernali del 2026 dove rimangono in corsa Milano e Cortina. La storia, dall'inizio Non ...

“Corriere dello Sport” - Juve-Frosinone : colpo di scena Ronaldo! : JUVE FROSINONE RONALDO- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Allegri potrebbe decidere di far riposare Cristiano Ronaldo in vista del match di domani sera contro il Frosinone. Una scelta che potrebbe permettere all’attaccante portoghese di riposarsi in vista della super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Turno di riposo e chance […] More

Juve - Luca Argentero su CR7 : 'L'ingaggio di Ronaldo mossa Sportiva e imprenditoriale' : La Juventus annovera molti tifosi nel mondo dello spettacolo e tra questi c'è anche Luca Argentero che recatosi negli studi web del Corriere dello Sport tra le altre cose ha voluto parlare con molto piacere ed orgoglio della sua grande passione calcistica. L'attore in questo momento è impegnato a pubblicizzare il suo film per il cinema "Copperman". Nel lungometraggio di Eros Puglielli, Argentero interpreta un ingenuo supereroe. Tornando alla ...