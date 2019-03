Si accascia a terra durante la partita | calciatore dilettante muore a 22 anni

Napoli - che paura per Ospina : si accascia a terra e viene portato in ospedale : Meret ha preso il suo posto e per la cronaca la squadra di Ancelotti ha vinto con un rotondo 4-2 frutto delle reti di Milik e Mertens.

Infortunio Ospina - paura per il portiere del Napoli che si accascia a terra : immediato trasporto in ambulanza [FOTO E DETTAGLI] : paura in Napoli-Udinese. A fine primo tempo si accascia improvvisamente a terra il portiere del Napoli Ospina, che ad inizio gara aveva subito un taglio alla fronte dopo uno scontro con Pussetto. Tutti preoccupati, paura al San Paolo. Arriva l’ambulanza, immediato il trasporto in ospedale. Entra Meret ma sembra passato il peggio. Da valutare le condizioni di Ospina, possibile un giramento di testa dovuto ad uno scontro di inizio gara ...

Emma Marrone si accascia a terra e piange durante un concerto : la sciatalgia colpisce quando meno te lo aspetti - ecco sintomi e cause : Emma Marrone, durante un’esibizione a Roma, si è accasciata a terra piangendo. Come lei stessa ha dichiarato sui social, dopo essersi recata d’urgenza da un medico, si tratta di sciatalgia, o sciatica. La cantante ha ora bisogno di riposo, anche se non è nulla di grave. Un particolare movimento fatto sul palco le ha causato un forte risentimento alla schiena, provocandole una sciatalgia. Il dolore, a quanto pare, la costringerà a ...

Accusa un malore dopo un allenamento di calcio : 14enne si accascia a terra e muore di fronte allo sgomento degli amici : Un giovanissimo, aveva solo 14 anni, è morto questa notte in ospedale dopo un problema, forse di natura cardiaca, dopo gli allenamenti con la squadra di calcio degli allievi di Voltana, nel Ravennate. A confermare il decesso, secondo quanto si legge sul Resto del Carlino, è stato un dirigente societario che, assieme ai genitori del giovanissimo calciatore, si è recato in ospedale a Lug, dove il giovane era stato trasportato. Ieri sera il ...

Firenze - dramma al centro sportivo : Alessio si accascia a terra e muore a 21 anni : Il giovane maestro di tennis Alessio Carmagnini si è accasciato a terra mentre si dirigeva a piedi su un campo del centro sportivo dove avrebbe dovuto tenere una lezione. Per lui inutili i soccorsi da parte dei presenti e successivamente dei sanitari del 118. Dopo vari tentativi di rianimarlo, è stato dichiarato morto sul posto.Continua a leggere