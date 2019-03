Malagò | calcio femminile movimento in crescita | bisogna valorizzarlo

romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roma – “Ho visto la sfida Juventus-Fiorentina die devo fare i complimenti alle protagoniste. E’ unche sta crescendo in maniera esponenziale anche a livello mediatico, sdoganato come spesso succede dai risultati di vertici. La Nazionale ora si e’ anche qualificata per i Mondiali e la Federoggi ha il diritto-dovere di valorizzare al massimo questo prodotto”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, commentando la sfida di serie A che si e’ giocata ieri all’Allianz Stadium e che ha fatto registrare un record di pubblico con circa 39mila spettatori presenti.“E’ dimostrato in quasi tutte le nazioni sportivamente piu’ evolute quanto ilsia una disciplina leader. Il professionismo e’ la strada giusta? Secondo me non si deve rimanere vincolati al dibattito ...

