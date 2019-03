L' Intelligenza artificiale? Una sfida da vincere per il bene dell' umanità

Intelligenza artificiale e features inedite : Volonclick cambia volto : ... oltre a ingressi, visite guidate, escursioni, minitour ed experiences, Volonclick propone anche biglietti per eventi sportivi, spettacoli e concerti, generalmente non previsti dai market place B2B . ...

L’apparecchio acustico con Alexa e Intelligenza artificiale : (Foto: Starkey Hearing) Livio AI è la dimostrazione che grazie all’intelligenza artificiale, connessione al web e agli assistenti virtuali, sempre più dispositivi che di certo non si possono definire nativamente smart possono invece diventarlo eccome. In questo caso siamo davanti a un apparecchio acustico dal design moderno che è compatibile con l’ai e con Alexa di Amazon per una serie di servizi molto interessanti che vanno dalla traduzione ...

Che cos’è davvero l’Intelligenza artificiale per le aziende? : Quando qualcuno, dai produttori di smartphone agli scienziati di Westworld, parla di capability in ambito di Ai, è facile avere le idee un po’ confuse riguardo a cos’è e cosa non è. Nonostante la sempre maggior offerta, è corretto sostenere che l’intelligenza artificiale fa già abbondantemente parte delle nostre vite. Vista la continua crescita, i brand e i marketer devono tenere gli occhi ben puntati sulle best practice del mercato per ...

IL CASO/ Ecco come l'Intelligenza artificiale cambia la selezione del personale : l'intelligenza artificiale impatta sul lavoro e sta cominciando a cambiare anche le attività di ricerca e selezione del personale

Intelligenza artificiale e risonanze magnetiche : ecco un nuovo modo per diagnosticare il tumore al cervello : Pubblicato sul “Journal of Magnetic Resonance Imaging” – prestigiosa rivista scientifica di Radiologia – un articolo frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università di Padova (MAPS), il Reparto di Neuroradiologia e il Reparto di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I dati preliminari dimostrano la possibilità di valutare il grado istologico dei meningiomi ...

Concluso Lease 2019 - Intelligenza artificiale negli studi professionali : Queste soluzioni stanno entrando con forza negli studi di tutto il mondo, Italia inclusa. Secondo un'indagine Assilea, nel comparto delle nuove tecnologie le associate prevedono al primo posto per ...

Il Doodle di oggi fa suonare tutti come Bach grazie all’Intelligenza Artificiale : In occasione del compleanno di Johann Sebastian Bach, Google ha creato il primo Doodle che permette di creare musica sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Il Doodle (un’edizione speciale del logo di Google per celebrare eventi e personaggi) di oggi ricorda infatti il grande compositore tedesco, permettendo di comporre melodia grazie a un algoritmo di machine learning che si occupa di armonizzarlo nel tipico stile del grande Maestro. Il ...

DeepBlue - l'Intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia : Il gruppo specializzato in progetti di robotica e guida autonoma apre una sede a Roma. Obiettivo: conquistare il mercato occidentale

Tecnologia - il colosso dell’Intelligenza artificiale Deep Blue Technology annuncia maxi investimento in Italia : nel 2020 apre nuova sede a Roma : La Via della Seta porta in Italia anche i più sofisticati sistemi cinesi di Intelligenza Artificiale. Il colosso dell’AI Deep Blue Technology ha infatti annunciato oggi l’apertura di una sede in Italia, a Roma. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Doria Pamphilj, Anderson Chen, fondatore e Ceo del gigante di Shangai da 3 miliardi di euro l’anno di fatturato, ha sottolineato di avere già contatti con top manager di ...

DeepBlue - l’Intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia : (Foto: DeepBlue) A poche ore dall’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping – con annesse polemiche sul memorandum per la nuova Via della seta – sbarca nel Belpaese una delle più interessanti realtà cinesi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. DeepBlue Technology, già presente in Europa e Australia (oltre a un piccolo centro in Silicon Valley) con una rete di vendita che copre 17 Paesi del mondo, è specializzata nei campi del futuro ...

Google - l'Intelligenza artificiale per rendere omaggio a Bach : Questa soluzione ha fatto sì che il doodle potesse essere utilizzato in qualsiasi parte del mondo , sarà disponibile in 77 Paesi,. Invece, nel caso in cui Internet o il computer fossero lenti, il ...

L’Intelligenza artificiale ha un problema con la diversità culturale? : “Fantini” di cammelli robotici in prova a Doha, Qatar (foto: KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images) di Sara Hejazi “Siri, trovami l’indirizzo di una palestra vicino casa”. Come semplificano la vita, gli smart tool: basta un comando vocale e si ha un mondo di informazioni (o le informazioni del mondo, a seconda di come la si guarda) a portata di mano. O forse no? In realtà, l’intelligenza artificiale come strumento di semplificazione della ...

Renault-Nissan-Mitsubishi : l’alleanza porta cloud e Intelligenza artificiale sulle auto : Grazie alle tecnologie cloud, di intelligenza artificiale e di Internet of Things fornite da Microsoft, l’Alliance Intelligent cloud metterà a disposizione dei clienti funzionalità digitali ed innovazioni su vari modelli e marchi Renault-Nissan-Mitsubishi, prima alleanza automobilistica mondiale, annuncia il lancio dell’Alliance Intelligent cloud, una nuova piattaforma che consentirà a Renault, Nissan e Mitsubishi Motors di fornire servizi ...

Ecco la nuova YI Home Camera 3 : Intelligenza artificiale a basso costo! : Oramai YI-tech è un brand che non ha bisogno di presentazione: si è fatto la sua strada grazie a Xiaomi, ma ha dimostrato di poter camminare con le sue gambe grazie a prodotti estremamente validi leggi di più...