Juve batte 1-0 Fiorentina e si avvicina a scudetto

La Juventus Women batte la Fiorentina 1-0 | : Gol decisivo della danese Pedersen all’83’ che ha approfittato di un errore del portiere viola Durante. Fa festa lo Stadium gremito

Calcio femminile - la Juventus batte la Fiorentina in uno Stadium tutto esaurito : A dieci giorni di distanza da Juventus-Atletico , l'Allianz Stadium è nuovamente teatro di un avvenimento storico: tutto esaurito l'impianto della Vecchia Signora e record di presenze, 39mila ...

Calcio donne - la Juventus batte la Fiorentina davanti a 40mila spettatori : scudetto vicino : La Juventus donne supera la Fiorentina 1-0 e si avvicina alla vittoria dello scudetto femminile. In un Allianz Stadium a festa con quasi 40mila persone sugli spalti è Pedersen con un gol di testa a cinque minuti dalla fine a regalare i tre punti alle ragazze di Guarino. La squadra bianconera, in tes

Yes we Kean. L’Italia dei giovani batte la Finlandia e apre il nuovo ciclo : in rete Barella e lo Juventino : Vinciamo e quello contava. Con più fatica del previsto e questo forse non era in agenda, ma dovremo abituarci alle difficoltà. Questa Nazionale è come un frutto che deve maturare, l’impressione è che alla fine sarà gustoso ma dovrà arrivare la stagione giusta per coglierlo. Il 2020? Questo è l’obiettivo e che abbiano deciso Barella e Kean, due gioi...

Juventus - il Benfica ti sbatte la porta in faccia per Joao Felix : Juventus – L’arrivo di Cristiano Ronaldo e l’asse con il super manager Jorge Mendes ha spalancato le porte ad un nuovo calciomercato per la Juventus che è pronta ad impostare nuovi affari in salsa portoghese. In particolare è il Benfica l’interlocutore più caldo in questo momento per i bianconeri che su tutti valutano due gioielli […] More

Juventus Women abbatte ogni record : 35 mila spettatori allo Stadium : In semifinale da prime del girone. Non conosce soste la marcia della Primavera femminile della Juventus alla prima edizione della Viareggio Women's Cup: terza vittoria in altrettante gare per le ...

Genoa - Perinetti : “Battere la Juve è stata una soddisfazione - Sturaro dimostrerà il suo valore” : Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, parlando ai microfoni di Radio Crc all’indomani del successo casalingo contro i bianconeri, ha commentato il successo del Grifone: “Battere la Juventus è stato soddisfacente; sia all’andata sia al ritorno abbiamo fatto due ottime prestazioni. L’esultanza di Pandev riguarda un giocatore che ha ancora voglia di divertirsi a pallone ed è un esempio per i più ...

Sturaro e Pandev - il Genoa batte la Juve : Vittoria rossoblù in un Ferraris da tutto esaurito. Per i bianconeri senza Ronaldo è la prima sconfitta stagionale in campionato

Sturaro e Pandev - il Genoa batte la Juve 2-0 : - La cronaca del match - - Foto: le immagini del primo tempo - Prandelli ritrova Radu, nella Juve non c'è Ronaldo Per la sfida contro i campioni d'Italia Prandelli ritrova il portiere Radu ...

Sturaro e Pandev - Genoa batte Juve 2-0 : Vittoria rossoblù in un Ferraris da tutto esaurito. Nel primo tempo Var: rigore revocato al Grifone. Nella ripresa gol annullato ai bianconeri

Cambiasso : 'Juve difficile da battere - quando ho visto quegli sguardi...' : Esteban Cambiasso , dagli studi di Sky Sport , è tornato a parlare della vittoria della Juventus contro l' Atlético Madrid : 'Ieri ho visto scendere dal pullman i giocatori bianconeri, ho notato i loro sguardi e ho pensato subito 'Questi ...

La Juventus Women batte il Milan in rimonta nella semifinale d'andata di Coppa Italia : Il primo round è della Juventus Women. nella semifinale d'andata di Coppa Italia, le ragazze di Rita Guarino vincono in trasferta sul campo del Milan di Carolina Morace per 2-1 e fanno un passo verso ...

Modica - il sindaco : Juventus batte Blue Tongue 3-0 : Aria di Champions ieri sera al Consiglio comuanle di Modica. Il sindaco Ignazio Abbate: Juventus – Blue Tongue 3-0. Nessuna musichetta ma fuga tattica

C è Re 7! Cristiano Ronaldo impressionante - impresa Juventus sull’Atletico : talento batte Cholismo 3-0 : Cristiano Ronaldo trascina la Juventus all’impresa sull’Atletico Madrid: i bianconeri ribaltano il 2-0 dell’andata grazie alla tripletta del portoghese e passano agli ottavi Allianz Stadium gremito fino all’inverosimile, record di pubblico e di incassi. La tensione si sente nel respiro degli oltre 41.000 che occupano i seggiolini dello stadio. Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions ...