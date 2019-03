I ghiacci dell’Artico sono sempre meno estesi

wired

(Di lunedì 25 marzo 2019) Se per noi il cambio di stagione significa passare dal maglione alla t-shirt, o viceversa, per iartici significa l’espandersi e il contrarsi di migliaia di metri cubi di acqua gelata nel corso dell’anno.Durante l’inverno, naturalmente, la calotta polare raggiunge la sua massima estensione. Quest’anno è successo lo scorso 13 marzo. In questo video made in Nasa, vedrete l’andamento giorno per giorno negli ultimi mesi e alcune considerazioni importanti sul problema –più estremamente attuale –dello scioglimento deidel pianeta.(Credit video: Nasa Goddard Space Flight Center)dell’ArticoWired.

