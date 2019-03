Caos per un guasto alla stazione Lingotto | treni fermi a Torino

Gran Bretagna sempre più nel Caos - oltre 5 milioni di firme per bocciare la Brexit. Pressing per l’uscita di scena della May : Il Regno Unito sempre più nel caos. Aria di crisi si abbatte sul governo May. sempre più britannici non vogliono uscire dall'Europa. Prova ne è il fatto che la petizione al Parlamento britannico affinche' revochi l'articolo 50, che sancisce il divorzio dall'Ue, ha superato i 5 milioni di firme. Alle 16 ora italiana le firme erano piu' di 5.030.000. Secondo le regole del sito, una petizione che supera le 100.000 firme obbliga il Parlamento a ...

Brexit nel Caos : un milione in piazza per il nuovo referendum : Folla da recordo alla People march’s vote, l’iniziativa per una nuova consultazione sul divorzio fra Londra e la Ue. In settimana una petizione online per il ritiro dell’articolo 50 aveva raccolto oltre quattro milioni di adesioni. La situazione è piombata nel caso: May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile....

Brexit nel Caos - a Londra oltre un milione di persone in marcia per un nuovo referendum : Centinaia di migliaia di manifestanti invadono con la People march’s vote, l’iniziativa per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Il divorzio dalla Ue si fa sempre più ingarbugliato: ora May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile. Raccolti 4,2 milioni di firme per chiedere il ritiro dell’articolo 50...

Brexit nel Caos - Londra invasa dalla marcia per un nuovo referendum : Centinaia di migliaia di manifestanti invadono con la People march’s vote, l’iniziativa per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Il divorzio dalla Ue si fa sempre più ingarbugliato: ora May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile. Raccolti 4,2 milioni di firme per chiedere il ritiro dell’articolo 50...

Brexit nel Caos - Londra paralizzata dalla marcia per un nuovo referendum : Fra gli endorsement pubblici ci sono quelli di diversi esponenti del mondo delle imprese e della finanza, incluso l'appello - come sempre - sopra le righe del magnate Richard Branson : «Siamo vicini ...

Napoli - Caos per lo sciopero sulla Circumvesuviana. L'azienda : 'Dai sindacati richieste troppo onerose' : Stazioni sbarrate , studenti e pendolari in attesa dei bus sostitutivi, corse in pesante ritardo sulla tabella di marcia. Cronaca di una mattinata di caos sulla Circumvesuviana , linea ferroviaria della provincia di Napoli in gestione diretta all' Ente Autonomo Volturno. È il risultato dello sciopero ad oltranza degli ...

Napoli - Caos per lo sciopero sulla Circumvesuviana. L’azienda : “Dai sindacati richieste troppo onerose” : Stazioni sbarrate, studenti e pendolari in attesa dei bus sostitutivi, corse in pesante ritardo sulla tabella di marcia. Cronaca di una mattinata di caos sulla Circumvesuviana, linea ferroviaria della provincia di Napoli in gestione diretta all’Ente Autonomo Volturno. È il risultato dello sciopero ad oltranza degli addetti alle stazioni, che protestano per i mancati aumenti chiesti all’azienda. L’Eav dal canto suo spiega in un ...

Live non è la D'Urso - Caos in studio per Wanna Marchi e la figlia : volano insulti : Nella puntata di 'Live non è la D'Urso' andata in onda ieri 20 marzo in prima serata su canale 5, ospiti della conduttrice le due ex tele imbonitrici Wanna Marchi e Stefania Nobile, le quali hanno accettato l'invito e si sono sottoposte al confronto con i cinque opinionisti. Non sono mancati insulti provenienti dal pubblico che nutre ancora un particolare livore nei loro confronti, ma anche le due donne non sono state da meno, mettendo in piedi ...

Napoli - è Caos Cardarelli : 423 giorni d'attesa per ricovero e intervento in ortopedia : Il record è detenuto dalla prima ortopedia: per un intervento chirurgico al polso o alla mano, l'attesa è di 423 giorni, 59 i pazienti in lista. E, al Cardarelli, oltre un anno si...

Caos Brexit - May chiede rinvio : per Ue è legalmente e politicamente complicato : Theresa May ha annunciato che chiederà all'Ue un rinvio della Brexit e della scadenza del 29 marzo. "Bisogna portare a termine la Brexit come ci ha chiesto il popolo britannico e quindi, visto che il ...

RINVIO BREXIT?/ Se si va oltre le europee si rischia il Caos - ecco perché : Theresa May ha avuto il mandato per chiedere un RINVIO della Brexit. Cosa che pone non pochi problemi dal punto di vista giuridico

Caos Brexit : per il momento rinvio sino al 30 giugno : A Londra non si capisce più veramente nulla! Il governo di Theresa May per il momento ha ottenuto che la

Brexit - oggi il voto sulla proroga/ Ma è Caos 'Chi ha l'autorità per chiederla?' : Brexit, oggi si voterà la proroga dell'uscita dall'Unione Europea, ma nel governo è caos: c'è qualcuno che ha l'autorità per chiederla?

Imprese - Salvini lancia la proposta per tutelare i marchi storici : "Libero mercato è Caos totale" : MILANO - Stop allo 'shopping sottocosto di aziende italiane'. Matteo Salvini torna alla carica sul tema della difesa delle aziende italiane: 'marchi storici ormai sono di multinazionale stranieri, che ...