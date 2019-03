Cairo | «Con il calcio ho perso soldi | poi li ho recuperati»

MxGP - Cairoli sbanca in Gran Bretagna : conquista un primo e un secondo posto : ... campione del mondo nel 2016. Gasjer è, infatti, il rivale numero uno per il titolo mondiale considerando le assenze di Jeffrey Herlings e Romain Faivre. "La prima manche è stata buona, sono partito ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Tony Cairoli concede il bis a Matterley Basin ma Tim Gajser sarà un avversario temibile : E anche il secondo round del Mondiale 2019 della classe MXGP del Motocross è andato in archivio. A Matterley Basin (Gran Bretagna), nel cuore del bellissimo South Downs National Park, lì dove gli appassionati possono godere di una vista senza eguali, Antonio Cairoli ha concesso il bis, conquistando il secondo successo stagionale in altrettanti GP disputati. Con tre vittorie su quattro manche, il siciliano ha iniziato con il piglio giusto la ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019. Tony Cairoli : “Contento per la vittoria - la pista era difficile” : Tony Cairoli ha conquistato il GP di Gran Bretagna, seconda tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha trionfato in gara-1 e nella seconda prova odierna si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Tim Gajser, il nove volte Campione del Mondo può comunque consolarsi perché si conferma al comando della classifica generale e può continuare a inseguire il decimo titolo iridato vista anche l’assenza di Jeffrey ...

Motocross - Risultato gara-2 MXGP Gran Bretagna 2019 : Tony Cairoli è secondo - ma vince il GP e allunga in classifica! : Lo sloveno Tim Gajser risponde ad Antonio Cairoli conquistando la vittoria in gara-2 del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 della classe MXGP di Motocross. L’alfiere della Honda aveva già fatto vedere nella prima manche la propria velocità, incappando in un errore che lo aveva estromesso dal discorso vittoria. Stavolta nessun imprevisto ha frenato l’iridato del 2016 e quindi è arrivato il primo successo parziale di ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli domina gara-1! Paulin e Gajser con caduta completano il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 di MXGP di Motocross. Sul tracciato di Matterley Basin Antonio Cairoli andrà all’assalto del successo in entrambe le manche in programma, facendo valere la legge del più forte. La Qualifying race di ieri ha un po’ il sapore dell’amarezza per Tony: in testa senza se e senza nel corso di tutta la run, è incappato in un errore che ha ...

Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 : Antonio Cairoli è secondo in qualifica dietro a Gajser dopo aver condotto fino all’ultimo giro : Comincia con un beffardo secondo posto in Qualifying Race il weekend di Antonio Cairoli, il quale ha comunque dimostrato di potersi giocare il successo sulla pista di Matterley Basin in vista delle due manche ufficiali di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, secondo round stagionale del Mondiale MXGP. Il fuoriclasse italiano della KTM ha dominato la corsa in lungo e in largo, partendo a razzo dal cancelletto e mantenendo la prima piazza ...

Cross MXGP Inghilterra - chance Cairoli con Herlings ancora fuori : Dopo una grande partenza, Tony Cairoli, Ktm, cerca l'allungo. Il 3 marzo in Argentina l'azzurro ha conquistato una doppietta nel round di apertura del Mondiale MXGP, domenica in Inghilterra a ...

Mondiale MXGP al via - Cairoli alla conquista del decimo titolo : “io come Cristiano Ronaldo” : Antonio Cairoli alla conquista del decimo titolo Mondiale MXGP, il pilota messinese parla alla vigilia del primo Gran Premio di stagione Dall’alto dei 9 titoli mondiali conquistati (proprio come l’amico Valentino Rossi) e con in testa il decimo da ottenere quest’anno, Antonio Cairoli si appresta ad esordire nel campionato Mondiale MXGP 2019 domani in Argentina. alla viglia del primo Gran Premio di stagione, in programma ...

