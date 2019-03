Ancora un rogo in impianto di trattamento

ilfogliettone

(Di lunedì 25 marzo 2019)fiamme in undirifiuti della Capitale. A poco piu' di tre mesi dal maxi incendio che ha messo ko il Tmb Salario stasera e' divampato unin quello di Rocca Cencia, alla periferia est della Capitale. A dare l'allarme la vigilanza interna. Sono cosi' intervenuti vigili del fuoco con diverse squadre, personale dell'Ama e polizia. Dalle prime informazioni sembra che l'incendio abbia interessato una porzione contenuta della struttura. Le fiamme sono state circoscritte dai pompieri e non si segnalano feriti.da chiarire le cause del. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Da valutare, inoltre, se il sito potra' rimanere aperto e quale saranno le conseguenze sulla raccolta dei rifiuti della Capitale, gia' in sofferenza.In serata la sindaca Virginia Raggi si e' recata all'per un sopralluogo. "Non ho elementi" ma "se questo e' un ...

