Napoli | crolla il pavimento della Chiesa degli Incurabili

(Di domenica 24 marzo 2019) Oggi, alle prime ore dell'alba, si è verificato il crollo del, risalente al '500. Il crollo delha creato gravi danni a tutta la strutturaIl crollo di questa mattina Dai primi rilievi si è registrato il crollo di una volta di sostegno delretrostante l’altare maggiore, provocando molti danni all'intera struttura. Da qual che si apprende, infatti, c'è stato anche un cedimento che ha interessato la tomba di Maria D’Ayerba (cofondatrice dell’Ospedale) e parte del coro ligneo. Sotto allavi sarebbe un locale di proprietà di un privato che viene utilizzato come un garage e anche quest'ultimo sarebbe stato pesantemente danneggiato.Nessun ferito Per fortuna, visto anche l'orario nel quale si è verificato il crollo, non vi sono stati feriti o morti. Sul luogo però sono immediatamente accorsi i ...

