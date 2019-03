Inter | la società sembra decisa | a giugno Perisic può essere ceduto

Zoom sul personale con condanne : Interdittiva antimafia per la società di gestione rifiuti : TAVIANO - interdittiva antimafia nei confronti della Gial Plast srl di Taviano . L'informativa disposta dal prefetto di Lecce nei confronti della società che, da diversi anni, opera nel settore della ...

Società. Mario Tronti : I poveri sono la voce dell'umanità Intera : L'economia-mondo e la tecnicamondo, questi due severi e inattaccabili guardiani, che assillano e condizionano praticamente tutti i momenti della nostra vita quotidiana, vanno però riconosciuti come ...

Mattarella 'Marco Biagi esempio di coesione sociale. Senza corpi Intermedi società più fragile' : 'Le rappresentanze sociali e i corpi intermedi sono realtà in cui i cittadini si riconoscono. La loro emarginazione e la loro attenuazione di ruolo rende più fragile la società ed espone maggiormente ...

Inter - Icardi e il messaggio alla società : la foto su Instagram scatena il web : Inter Icardi – Non si placa ancora il caso Icardi. Domani sera, l’attaccante argentino, guarderà il derby dagli spalti. Dopo giorni di silenzio, Mauro Icardi torna a postare su Instagram. alla vigilia del derby che lui vivrà solo come semplice spettatore, l’attaccante argentino ha postato una foto della sua classica esultanza con la fascia da capitano che gli è stata […] L'articolo Inter, Icardi e il messaggio alla ...

Inter boom - rottura insanabile : la società opta per decisioni drastiche via Spalletti - Icardi e Perisic : L’estate dell’Inter sarà bollente: rivoluzione nella guida tecnica e negli uomini, Icardi e Perisic andranno via assieme a Spalletti Le ultime indiscrezioni che trapelano da casa Inter sono davvero di quelle altisonanti. La società nerazzurra si appresta a prendere decisioni davvero drastiche per sanare una situazione che sta assumendo contorni clamorosi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Luciano Spalletti ...

Interporto Sud Europa - arrestato titolare/ Bancarotta - società : 'Noi estranei' : Interporto Sud Europa, il titolare Giuseppe Barletta, a capo dell'omonimo gruppo, è stato arrestato con l'accusa di Bancarotta fraudolenta.

Inter : la società starebbe cercando un nuovo attaccante per superare il caso Icardi : Mauro Icardi e l'Inter, oramai, vivono da separati in casa. Ad affermarlo sono i giornalisti Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti in un articolo di oggi sul Corriere dello Sport, ripreso da diverse testate giornalistiche. La società nerazzurra starebbe realmente valutando di prendere un nuovo attaccante dopo l'impasse che si è creata esattamente da un mese, cioè da quando lo scorso 13 febbraio l'Inter ha comunicato ufficialmente di aver tolto la ...

Inter - caso Icardi : ecco la posizione della società : Mauro Icardi dice no: “Sento ancora dolore, il ginocchio non è a posto, non posso rientrare”, questo ha detto l’argentino più o meno a Luciano Spalletti.Ed è una risposta pesante, perché l’Inter ritiene terminato il periodo di ricondizionamento fisico a cui è stato sottoposto il ginocchio destro di Icardi. Dunque: niente trasferta di Europa League contro l’Eintracht e parti che a questo punto sono distanti più o meno come un terzino ...

Inter - Zhang dà la linea su Icardi. Wanda : "Io in tv? Per la società nessun problema" : Meglio due feriti - Icardi e la società - che un morto, ovvero l'Inter tutta. Chissà se pure in Cina si dice così, ma dev'essere stato più o meno questo il senso della conference call di Steven Zhang ...

Inter - ESCLUSIVO Stringara : "Giusta posizione della società verso Icardi - Cavani in nerazzurro il top" : , adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Intervista di Paolo Stringara sul mondo Inter A parlare della situazione Inter è Intervenuto l'allenatore ed ex giocatore nerazzurro Paolo ...

Inter - via libera della società allo scambio Dybala-Icardi : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter in questi giorni continua a pensare a Paulo Dybala , connazionale di Icardi in forza alla Juventus, per sostituire l'ormai ex capitano, e sarebbero anche disposti ad uno scambio con i ...

Inter - società furiosa con la Juve : quando è spuntato il like di Chiellini... : Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, l'Inter è molto infastidita dal pesante like di Giorgio Chiellini sull'ultimo post di Mauro Icardi. Un gesto del genere dal capitano della Juventus è considerato un'intromissione forte e non è ...

Marotta categorico : «Sopra la società Inter non c'è niente e nessuno. E su Godin...» : L'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio di Inter-Rapid Vienna

Marotta categorico : «Sopra la società Inter non c'è niente e nessuno» : L'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio di Inter-Rapid Vienna