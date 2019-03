Grecia Colmenares tradita | l' ex Chando e Manila Gorio | Ci stiamo frequentando | ma

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)Sono entrati mano nella mano nello studio di Domenica Live, con una standing ovation del pubblico,, l'ex di, la regina delle telenovelas sudamericane ed ex-naufraga de L'Isola dei Famosi. Nonostante la smentita dei due a proposito della relazione iniziata mentreera ancora legato sentimentalmente all'attrice bionda, nel frattempo in Honduras, oggi si sono presentati come coppia davanti alle telecamere di Barbara d'Urso. La ragione per cuiavrebbe mentito la scorsa settimana circa il rapporto conavrebbe a che fare con il timore del ragazzo di rivelare pubblicamente di frequentare una donna transessuale. Propriolo rivela: Viviamo in un paese bellissimo, dove però ci sono convenzioni un po' particolari e delle grandi discriminazioni.ha una cultura internazionale e aveva semplicemente bisogno di tempo per ...

